Kırıkkale’de sonbahar güzelliği

Kırıkkale’de sonbaharın eşsiz renkleri doğayı adeta tabloya çevirdi. Yahşihan ilçesinde havadan kaydedilen görüntülerde, sarı, turuncu ve yeşilin tonlarıyla süslenen ağaçlar ile içinden geçen Kızılırmak, kartpostallık manzaralar oluşturdu. Görüntülerde, yaprakların su yüzeyine düşmesiyle birlikte doğanın renk cümbüşü ortaya çıktı. Irmağın kıvrılarak uzandığı vadi boyunca sararan ağaçlar, mevsimin tüm güzelliğini gözler önüne serdi.

Sulakyurt ilçesinde bulunan ormanlık alanlarda yeşil, turuncu ve kahverenginin bir arada oluşturduğu doğal ahenk, kartpostallık manzaralar sundu. Güneş ışınlarının vurduğu anlarda ise bölge, altın sarısına bürünerek büyüleyici bir güzellik kazandı.

Öte yandan, güneşli havayı fırsat bilen vatandaşlar da güzel havanın tadını çıkarmak için çarşı ve meydanlarda vakit geçirdi.

