Kırılan pompa parçasının altında kalan işçi yaralandı

Adıyaman’ın Besni ilçesinde, beton dökümü sırasında beton pompasının bomunun kırılması sonucu altında kalan bir işçi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre olay, Besni ilçesi 1. Etap TOKİ konutları yanında bulunan bir inşaat alanında meydana geldi. Beton dökümü sırasında beton pompasının bomu kırılarak H.A. isimli işçinin üzerine düştü. Durumu fark eden çalışma arkadaşları hemen sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri ile itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle bulunduğu yerden çıkarılan yaralı işçi, sağlık ekiplerine teslim edilerek Besni Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Adıyaman
