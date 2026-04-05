Kırklareli açıklarında tespit edilen mayın imha edildi

Karadeniz’de sürüklenen mayın tehlidine karşı yürütülen çalışmalar kapsamında, Kırklareli’nin Demirköy ilçesine bağlı İğneada açıklarında tespit edilen şüpheli cismin mayın olduğu belirlenerek imha edildi.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Karadeniz’de sürüklenen mayınlara karşı Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’na bağlı unsurların görevine aralıksız devam ettiği belirtildi.

DENİZDEKİ MAYIN İMHA EDİLDİ

Açıklamada, bölgedeki güvenliğin sağlanması amacıyla gemiler ve deniz hava vasıtaları ile keşif ve gözetleme faaliyetlerinin 7 gün 24 saat esasına göre sürdürüldüğü ifade edildi.

Son olarak İğneada açıklarında tespit edilen şüpheli cismin yapılan incelemeler sonucunda mayın olduğu belirlenirken, söz konusu cisim SAS (Sualtı Savunma) timleri tarafından denizde kontrollü şekilde imha edildi.

Yetkililer, Karadeniz’de seyir güvenliğinin sağlanmasına yönelik çalışmaların titizlikle sürdürüldüğünü vurguladı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

