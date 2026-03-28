Kırklareli Lüleburgaz’da trafik denetimleri sıklaştırıldı

Lüleburgaz ilçe merkezinde belirli noktalarda gerçekleştirilen uygulamalarda kask, emniyet kemeri, plaka ve ruhsat kontrolleri titizlikle yapılıyor. Denetimlerde trafik güvenliğini sağlamak ve kazaların önüne geçmek amacıyla kurallara uymayan sürücülere cezai işlem uygulanıyor.
Özellikle kasksız motosiklet kullanımı ve emniyet kemeri takmayan otomobil sürücüleri ekipler tarafından mercek altına alındı.
Ekipler, denetimler sırasında sürücülere trafik kurallarına uyulması gerektiğini hatırlatarak, kask ve emniyet kemerinin hayati önem taşıdığına dikkat çekti. Yetkililer, basit ihlallerin ciddi sonuçlara yol açabileceğini vurguladı.
