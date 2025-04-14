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Kırklareli’nde gıda denetimi: Hijyen mercek altında

Kırklareli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda Kontrol Şubesi ekipleri, Lüleburgaz, Babaeski ve Kofçaz ilçelerinde faaliyet gösteren gıda işletmelerine yönelik denetim gerçekleştirdi. Halk sağlığını korumak ve güvenilir gıda teminini sağlamak amacıyla yapılan denetimlerde, hijyen koşulları, ürün saklama standartları ve mevzuata uygunluk titizlikle incelendi.

Kırklareli’nde gıda denetimi: Hijyen mercek altında

Kırklareli’nin Lüleburgaz, Babaeski ve Kofçaz ilçelerinde faaliyet gösteren gıda işletmeleri denetimden geçirildi. Kırklareli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde, işletmelerin hijyen kurallarına ve gıda güvenliği standartlarına uyup uymadığı kontrol edildi.

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DENETLENEN BÖLGELER

Kırklareli'nin Lüleburgaz, Babaeski ve Kofçaz ilçelerinde gıda işletmelerine denetim gerçekleştirildi. Kırklareli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda Kontrol Şubesi ekipleri, Lüleburgaz, Babaeski ve Kofçaz ilçelerinde gıda işletmelerine denetim gerçekleştirdi.

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"DENETİMLER DEVAM EDECEK"

Gerçekleşen denetimde ekipler hijyen kuralları, personelin sağlık karneleri ile fiyat etiket kontrollerini yaptı.
Vatandaşlara güvenli gıda ulaştırmak için çalıştıklarını ifade eden İl Tarım ve Orman Müdürü Gökhan Karaca, denetimlerin devam edeceğini söyledi.

(İHA) Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Kırklareli Lüleburgaz denetim
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