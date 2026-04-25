Kırklareli’nde seyir halindeyken yangın çıkan araç küle döndü

Kırklareli'de seyir halindeyken yangın çıkan otomobil kullanılamaz hale geldi. Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, Kırklareli istikametinden Dereköy istikametine seyir halindeki otomobilde fren sistemi arızası nedeniyle yangın çıktı. Durumu fark eden sürücü aracı durdurarak, eşiyle birlikte son anda araçtan indi.

KARI KOCANIN OLDUĞU OTOMOBİL ALEVLERE TESLİM OLDU

Karı-koca, otomollerinin yanışını yol kenarında büyük bir üzüntüyle izledi. Kısa sürede büyüyen alevler aracı tamamen sardı. Yangın sonucu otomobil küle döndü.
Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
yangın Kırklareli Otomobil
