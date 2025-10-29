HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Kırklareli’nde Türk Yıldızları nefes kesti

Türk Hava Kuvvetleri’nin dünyaca ünlü akrobasi timi Türk Yıldızları, Cumhuriyetin 102’nci yılı kutlamaları çerçevesinde Kırklareli’nde gerçekleştiği gösteriyle izleyenlere unutulmaz anlar yaşattı.

Kırklareli’nde Türk Yıldızları nefes kesti

Dünyaca ünlü akrobasi timi Türk Yıldızları, Kırklareli semalarında unutulmaz bir gösteriye imza attı. Ay yıldızlı jetlerin gökyüzünde adeta Türk bayrağını çizdiği gösteri, yüzlerce vatandaş tarafından büyük bir ilgiyle izlendi. Yaklaşık yarım saat süren gösteride Türk Yıldızları’nın senkronize uçuşları izleyenleri hayran bıraktı.
Kırklareli’nde Türk Yıldızları nefes kesti 1
Vatandaşlar, bu görsel şöleni cep telefonlarıyla kaydetti. Gösterinin ardından Kırklareli Valisi Uğur Turan, Türk Yıldızları ekibine teşekkür ederek günün anısına plaket takdim etti.
Kırklareli’nde Türk Yıldızları nefes kesti 2
Etkinliği izleyen vatandaşlar ise, "Türk Yıldızlarıyla gurur duyuyoruz" diyerek duygularını dile getirdi.

Kırklareli’nde Türk Yıldızları nefes kesti 3

Kırklareli’nde Türk Yıldızları nefes kesti 4

Kırklareli’nde Türk Yıldızları nefes kesti 5

Kırklareli’nde Türk Yıldızları nefes kesti 6

Kırklareli’nde Türk Yıldızları nefes kesti 7

Kırklareli’nde Türk Yıldızları nefes kesti 8

Kaynak: İHABu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kosovalı 102 kadın, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 102. yıldönümü için bayrak ördüKosovalı 102 kadın, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 102. yıldönümü için bayrak ördü
Özgür Özel, Şişli'de kız öğrenci yurdu açılış törenine katıldıÖzgür Özel, Şişli'de kız öğrenci yurdu açılış törenine katıldı

Anahtar Kelimeler:
Türk Yıldızları
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Gebze'de 7 katlı bina çöktü! Acı haber geldi

Gebze'de 7 katlı bina çöktü! Acı haber geldi

Trump, İsrail’in ateşkese rağmen Gazze’ye neden yeniden saldırdığını duyurdu: ‘Hiçbir şey tehlikeye atmayacak’

Trump, İsrail’in ateşkese rağmen Gazze’ye neden yeniden saldırdığını duyurdu: ‘Hiçbir şey tehlikeye atmayacak’

Erman Toroğlu ve Emre Bol'dan olay yaratan Zorbay Küçük açıklaması!

Erman Toroğlu ve Emre Bol'dan olay yaratan Zorbay Küçük açıklaması!

Taşacak Bu Deniz'in Eleni'sinin takipçi sayısı bir anda uçtu! Yaşı şaşırttı

Taşacak Bu Deniz'in Eleni'sinin takipçi sayısı bir anda uçtu! Yaşı şaşırttı

Vatandaşlar son yıllarda sağlıklı ve ucuz diye alıyor: 'Satışlarımız çok iyi'

Vatandaşlar son yıllarda sağlıklı ve ucuz diye alıyor: 'Satışlarımız çok iyi'

Altından çıkan yöneldi 'Düşmeye başladığı an telefonlar çaldı' Konuttan sonra sıra ona geldi

Altından çıkan yöneldi 'Düşmeye başladığı an telefonlar çaldı' Konuttan sonra sıra ona geldi

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.