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Kırklareli'nde sağanak etkili oldu

Kırklareli'nde sağanak ve dolu yaşamı olumsuz etkiledi.

Kırklareli'nde sağanak etkili oldu

Kentte iki gündür etkisini sürdüren rüzgar, yerini bugün gök gürültülü yağışa bıraktı.

Öğleden sonra şiddetini artıran sağanak, zaman zaman etkili oldu.

Kuvvetli sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Yağışa hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar, bina girişlerine sığınarak havanın düzelmesini bekledi.

Polis ekipleri, trafiğin yoğun olduğu bölgelerde önlem alarak sürücüleri dikkatli seyretmeleri konusunda uyardı.

Hava sıcaklığının 12 derece ölçüldüğü kentte, sağanağın gün boyu aralıklarla devam etmesi bekleniyor.

Kırklareli nde sağanak etkili oldu 1
Kaynak: AA   |   Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Kırklareli rüzgar
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