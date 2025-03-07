Kırmızı bültenle aranıyordu, Fethiye'de yakalandı

Muğla Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bosna-Hersek'te 'Nitelikli hırsızlık' suçundan hakkında uluslararası seviyede arama kaydı bulunan Anel Kovacevıc'in Fethiye'de bulunduğu bilgisine ulaştı. Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Daire Başkanlığı görevlileri ile birlikte Kovacevıc'in kaldığı villaya dün operasyon düzenlendi. Ölüdeniz Mahallesi'nin Ocakköy mevkisinde gerçekleştirilen operasyonda yakalanan Kovacevıc, jandarmadaki işlemlerinin ardından iadesi için Ula Geri Gönderim Merkezi'ne teslim edildi.

(DHA)

Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır