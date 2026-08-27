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Kırmızı iPhone Ultra görsellerine Mark Gurman’dan itiraz: Gerçek tasarımı yansıtmıyor

Apple’ın eylül ayında tanıtması beklenen ilk katlanabilir iPhone modeli iPhone Ultra için paylaşılan kırmızı renkli görseller tartışma yarattı. Bloomberg’den Mark Gurman, söz konusu renderların gerçek katlanabilir iPhone tasarımını yansıtmadığını öne sürdü.

Kırmızı iPhone Ultra görsellerine Mark Gurman’dan itiraz: Gerçek tasarımı yansıtmıyor
Enes Çırtlık

Apple’ın uzun süredir gündemde olan katlanabilir iPhone modeliyle ilgili geçtiğimiz günlerde dikkat çekici görseller paylaşılmıştı. Genellikle güvenilir bir sızıntı kaynağı olan Evan Blass tarafından yayımlanan renderlarda cihaz; uzay grisi ve beyazın yanı sıra oldukça dikkat çekici bir kırmızı renk seçeneğiyle görülüyordu.

Kırmızı iPhone Ultra görsellerine Mark Gurman’dan itiraz: Gerçek tasarımı yansıtmıyor 1

Ancak Bloomberg’den Mark Gurman, bu görsellerin gerçek iPhone Ultra’yı göstermediğini belirtti. Gurman, renderların Xiaomi kaynaklı olduğunu duyduğunu ve Apple’ın katlanabilir iPhone tasarımını doğru şekilde yansıtmadığını söyledi.

IPHONE ULTRA KIRMIZI VEYA YEŞİL RENKTE GELMEYECEK

Gurman’a göre Apple’ın katlanabilir iPhone modeli kırmızı veya yeşil renk seçenekleriyle sunulmayacak. Şirketin cihazda daha klasik renkleri tercih edeceği öne sürülüyor.

Mevcut söylentilere göre Apple, katlanabilir iPhone’u uzay grisi/siyah ve gümüş/beyaz tonlarında satışa sunabilir. Daha önce ortaya çıkan başka bir iddia ise koyu renk seçeneğinin siyah yerine indigo tonunda olabileceğini öne sürmüştü.

Hatta farklı bir söylentiye göre Apple, katlanabilir iPhone’da doğrudan siyah renk seçeneği sunmayabilir.

Apple’ın katlanabilir iPhone modelini 9 Eylül Çarşamba günü Apple Park’ta düzenleyeceği yıllık iPhone etkinliğinde tanıtması bekleniyor. “Surprise and shine” sloganıyla gerçekleştirilecek etkinlikte katlanabilir iPhone’un yanı sıra yeni iPhone 18 Pro modellerinin de tanıtılacağı öngörülüyor. (Kaynak: MacRumors)

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Anahtar Kelimeler:
Apple katlanabilir telefon
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