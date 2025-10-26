HABER

Kırmızı ışıkta bekleyen otomobile TIR çarptı: 5 yaralı

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde kırmızı ışıkta duran hafriyat kamyonuna çarpmamak için şoförünün ani manevra yaptığı TIR, otomobile çarptı. Metrelerce sürüklenen otomobildeki çift ile 3 çocukları yaralandı.

Kırmızı ışıkta bekleyen otomobile TIR çarptı: 5 yaralı

Kaza, saat 12.00 sıralarında Yalova-Bursa kara yolu Eski Kaymakamlık Kavşağı’ndaki trafik ışıklarında meydana geldi. Yalova’dan Bursa’ya TIR ile seyir halinde olan Z. B. (69), kırmızı ışıkta bekleyen hafriyat kamyonuna çarpmamak için ani manevra yaptı. TIR, kırmızı ışıkta bekleyen G.S. (39) idaresindeki otomobile çarptı. Yaklaşık 40 metre sürüklenen otomobilin sürücüsü ile eşi ve 3 çocuğu yaralandı. Yaralılara, ihbarla kaza yerine sevk edilen ambulansta müdahale edilirken, trafik tek şeritten sağlandı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.Kaynak: DHABu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

