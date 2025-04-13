Kırmızı ışıkta geçen tır, hafif ticari araçla çarpıştı: Aynı aileden 6 kişi yaralandı

Kaza, 23.00 sıralarında Kızıltepe ilçesi İpek Mahallesi, Güney çevre yolunda meydana geldi. İddiaya göre, kırmızı ışıkta geçen sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen tır, Selim K. (36) yönetimindeki hafif ticari araçla çarparak şarampole devrildi. Kazada, hafif ticari aracın sürücü Selim K., eşi Sultan K. (32), çocukları Halime K. (11), Mehmet Ali K. (10), Mehmet Emin K. (9) ve Musa K. (1) yaralandı. TIR şoförü kazadan yara almadan kurtulurken, ihbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Kızıltepe Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Musa bebeğin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır