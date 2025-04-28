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Kırmızı Tepeler'de gökkuşağı şöleni

Erzurum’un Oltu ilçesinde etkili olan yağmurun ardından Yolboyu Mahallesi’nde bulunan Kırmızı Tepeler, gökkuşağı ile birlikte adeta görsel bir şölen sundu.

Kırmızı Tepeler'de gökkuşağı şöleni

Yağmur sonrası güneşin yüzünü göstermesiyle birlikte Kırmızı Tepeler'in üzerinde beliren gökkuşağı, Oltululara renk cümbüşü yaşattı. Bu eşsiz doğa olayına tanıklık eden vatandaşlar, cep telefonlarına sarılarak bol bol fotoğraf çekti, manzaranın keyfini çıkardı. Kırmızı Tepeler'in üzerine düşen gökkuşağı, özellikle sosyal medyada da büyük ilgi gördü. O anlara tanıklık eden Oltulu Osman Kamacı, "Yağmurdan sonra Kırmızı Tepeler’in üzerinde oluşan gökkuşağında resim çektirdik. Gerçekten çok güzel bir manzaraydı" ifadelerini kullandı.

Oltu’nun doğa harikalarından biri olan Kırmızı Tepeler, bu gibi anlarla hem yerli halkın hem de doğa tutkunlarının ilgisini çekmeye devam ediyor.Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Erzurum
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