Kırşehir'de 15 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı

Kırşehir'de hakkında 15 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı.

Kırşehir'de 15 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı

Boztepe İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, durumundan ve hareketlerinden şüphelendikleri bir kişiyi karakola götürerek fotoğraf ve parmak izi kontrollerini yaptı.

Polislere kendisini Emir A. (32) olarak tanıtan şüphelinin, Mustafa A. (35) olduğu belirlendi.

Kırşehir adli makamlarınca "Uyuşturucu İmal ve Ticareti" ile "Hükümlü veya Tutuklunun Kaçması" suçlarından hakkında kesinleşmiş 15 yıl 6 ay hapis cezası olduğu tespit edilen Mustafa A, işlemlerinin ardından Kırşehir Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. (AA)Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

Kırşehir
