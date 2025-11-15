HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Kırşehir'de 33 bin litre kaçak akaryakıt yakalandı

Kırşehir'de jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda toplam 33 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi. Operasyon kapsamında jandarma, 278 bin 576 lira idari para cezası uygularken, 2 kayıtsız göçmen yakalandı ve olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.

Kırşehir'de 33 bin litre kaçak akaryakıt yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, atık yağlardan elde edilen ürünlere on numara yağ ve solvent gibi maddeler eklenip kaçak akaryakıt üretildiği ve başka şehirlere sevk edildiği bilgisi üzerine operasyon düzenledi.

KAMYON VE SANAYİ SİTESİNDE SAKLAMIŞLAR

Durdurulan bir kamyonda yapılan aramada tanklar içerisinde bulunan 15 bin litre kaçak akaryakıta el konuldu. Kırşehir OSB’de faaliyet gösteren iki sanayi tesisinde ise 18 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

Kırşehir de 33 bin litre kaçak akaryakıt yakalandı 1

Operasyon kapsamında jandarma, 278 bin 576 lira idari para cezası uygularken, 2 kayıtsız göçmen yakalandı ve olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.

(İHA)

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Alkollü sürücü şarampole yuvarlandı: 1 yaralıAlkollü sürücü şarampole yuvarlandı: 1 yaralı
Yol kenarındaki ayıya 'hamsi' ziyafeti verdilerYol kenarındaki ayıya 'hamsi' ziyafeti verdiler

AKARYAKIT FİYATLARI Tümü  
Akaryakıt
Satış
Motorin
57.59
Kurşunsuz Benzin 95 Oktan
54.84
Yüksek Kükürtlü Fuel Oil (Kükürt oranı %1'i geçenler)
27.25
Kalorifer Yakıtı (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
35.73
Fuel Oil (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
29.75
Gazyağı
47.72
Anahtar Kelimeler:
Kırşehir Akaryakıt kaçakçılık
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Böcek ailesi neden öldü? Ortaköy'deki faciada korkunç şüphe

Böcek ailesi neden öldü? Ortaköy'deki faciada korkunç şüphe

2 kişi daha hastanelik oldu! Sayı yükseldi, fırıncı da gözaltına alındı

2 kişi daha hastanelik oldu! Sayı yükseldi, fırıncı da gözaltına alındı

Neymar bombası patlamak üzere! Fenerbahçe ile anılan Brezilyalı yıldız ocak ayında imza atabilir

Neymar bombası patlamak üzere! Fenerbahçe ile anılan Brezilyalı yıldız ocak ayında imza atabilir

Kızları Su podyumda! Herkes aynı yorumu yaptı! 'Annesinin izinde'

Kızları Su podyumda! Herkes aynı yorumu yaptı! 'Annesinin izinde'

Kiralık daire fiyatları 8 bin TL'ye kadar düştü!

Kiralık daire fiyatları 8 bin TL'ye kadar düştü!

Gece yarısı değişti! Akaryakıta beklenen zam geldi

Gece yarısı değişti! Akaryakıta beklenen zam geldi

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.