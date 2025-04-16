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Kırşehir'de 4 katlı binada yangın paniği... 3 kişi dumandan etkilendi

Kırşehir’de 4 katlı bir apartmanın en üst katında çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangında 3 kişi dumandan etkilenirken, alevler itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Kırşehir'de 4 katlı binada yangın paniği... 3 kişi dumandan etkilendi

Edinilen bilgiye göre, Kervansaray Mahallesi 2088. Sokak’ta bulunan 4 katlı bir binanın en üst katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Gece saatlerinde meydana gelen olayda, çevredekiler yangını fark ederek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Kısa sürede olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yangın sırasında apartman sakinleri tahliye edilirken, çevredeki vatandaşlar da dairelerde uyuyan komşularını uyandırmaya çalıştı.

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Alevler, dairenin yanı sıra çatının bir kısmını da sardı. Ekiplerin yaklaşık bir saat süren çalışması sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangında ilk belirlemelere göre 3 kişi dumandan etkilendi. Dumandan etkilenen vatandaşlara olay yerinde müdahale edilirken, yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

(İHA)Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
yangın Kırşehir
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