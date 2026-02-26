Kırşehir’de soğuk hava uyarısı

Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre; kentte gerçekleşen ve önümüzdeki günlerde etkisini artırması beklenen kar yağışlarıyla birlikte hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altına düşeceği bildirildi.
Soğuk havanın önümüzdeki günlerde de etkisini sürdürmesi bekleniyor. Valilikçe yapılan açıklamada; buzlanma ve don olayı, ulaşımda aksamalar, tipi, kar savrulması ve sis-pus hadisesi gibi olumsuzlukların yaşanabileceği kaydedildi.
Vatandaşların meydana gelebilecek risklere karşı dikkatli ve tedbirli olmaları, Meteoroloji Bölge Müdürlüğü tarafından yayımlanacak rapor ve uyarıları takip etmelerinin önem taşıdığını belirtildi.
Okuyucu Yorumları 0 yorum