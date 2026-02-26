Kırşehir’de soğuk hava uyarısı

Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre; kentte gerçekleşen ve önümüzdeki günlerde etkisini artırması beklenen kar yağışlarıyla birlikte hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altına düşeceği bildirildi.

VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI

Soğuk havanın önümüzdeki günlerde de etkisini sürdürmesi bekleniyor. Valilikçe yapılan açıklamada; buzlanma ve don olayı, ulaşımda aksamalar, tipi, kar savrulması ve sis-pus hadisesi gibi olumsuzlukların yaşanabileceği kaydedildi.

Vatandaşların meydana gelebilecek risklere karşı dikkatli ve tedbirli olmaları, Meteoroloji Bölge Müdürlüğü tarafından yayımlanacak rapor ve uyarıları takip etmelerinin önem taşıdığını belirtildi.

Kaynak: İHA | Bu içerik Sedef Karatay Bingül tarafından yayına alınmıştır