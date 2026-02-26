HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Kırşehir’de soğuk hava uyarısı

Kırşehir genelinde kar yağışı ve soğuk hava etkili olacak. Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre; kentte gerçekleşen ve önümüzdeki günlerde etkisini artırması beklenen kar yağışlarıyla birlikte hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altına düşeceği bildirildi.

Kırşehir’de soğuk hava uyarısı

Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre; kentte gerçekleşen ve önümüzdeki günlerde etkisini artırması beklenen kar yağışlarıyla birlikte hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altına düşeceği bildirildi.

VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI

Soğuk havanın önümüzdeki günlerde de etkisini sürdürmesi bekleniyor. Valilikçe yapılan açıklamada; buzlanma ve don olayı, ulaşımda aksamalar, tipi, kar savrulması ve sis-pus hadisesi gibi olumsuzlukların yaşanabileceği kaydedildi.

Kırşehir’de soğuk hava uyarısı 1

Vatandaşların meydana gelebilecek risklere karşı dikkatli ve tedbirli olmaları, Meteoroloji Bölge Müdürlüğü tarafından yayımlanacak rapor ve uyarıları takip etmelerinin önem taşıdığını belirtildi.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Sedef Karatay Bingül tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Balıkesir'de 20 yıllık içme suyu garantiye alındıBalıkesir'de 20 yıllık içme suyu garantiye alındı
Mardin’de ev yangınıMardin’de ev yangını

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Kırşehir soğuk hava dalgası
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Cüneyt Özdemir, mahsur kaldığı Meksika'dan ayrıldı: "Bizi kartele hedef gösteriyordu"

Cüneyt Özdemir, mahsur kaldığı Meksika'dan ayrıldı: "Bizi kartele hedef gösteriyordu"

Ankette sürpriz tablo! CHP ve AK Parti’yi geride bırakan “gizli birinci” şaşırttı

Ankette sürpriz tablo! CHP ve AK Parti’yi geride bırakan “gizli birinci” şaşırttı

Tarihi maçta Galatasaray Juventus'u elemeyi başardı!

Tarihi maçta Galatasaray Juventus'u elemeyi başardı!

İsmail Hacıoğlu yerine başrol kim olacak? Yakışıklı oyuncu ile anlaşıldı

İsmail Hacıoğlu yerine başrol kim olacak? Yakışıklı oyuncu ile anlaşıldı

Türkiye’nin havayolu şirketi ‘iflas etti’ derken mahkemeden yeni karar geldi!

Türkiye’nin havayolu şirketi ‘iflas etti’ derken mahkemeden yeni karar geldi!

İnternetten de altına hücum! Tüm zamanların rekor satışı geldi

İnternetten de altına hücum! Tüm zamanların rekor satışı geldi

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.