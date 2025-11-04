HABER

Kırşehir’de 5 düzensiz göçmen yakalandı

Kırşehir’de Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda 5 düzensiz göçmen yakalandı.

Kırşehir’de 5 düzensiz göçmen yakalandı

İl genelinde ’Kayıt Dışı İstihdam ve İnsan Ticaretiyle Mücadeleye Yönelik Huzur Uygulaması’ gerçekleştirildi. Yapılan denetimlerde; 157 umuma açık yer kontrol edilirken, bin 283 şahsın sorgulaması yapıldı. Uygulama kapsamında 16 şahsın kayıt dışı istihdam edildiği tespit edildi, 5 düzensiz göçmen ise yakalanarak muhafaza altına alındı.
Kent genelinde eş zamanlı olarak yürütülen uygulamanın; kayıt dışı istihdamın önlenmesi ve insan ticaretiyle mücadelenin kararlılıkla sürdürüldüğünün bir göstergesi olduğu belirtildi.

Kaynak: İHA

Anahtar Kelimeler:
Kırşehir
