Kırşehir’de kumar operasyonu

Kırşehir’de polis ekiplerince kumar ve yasa dışı faaliyetlerle mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar çerçevesinde bir kahvehanede kumar oynatıldığı tespit edildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan kontrollerde, kumar oynadığı belirlenen 4 şahsa Kabahatler Kanunu kapsamında toplam 46 bin 416 TL idari para cezası uygulandı. Kumar oynanmasında kullanılan 800 TL nakit paraya ise el konuldu.

Olayla ilgili olarak iş yeri sahibi Y.K. hakkında "kumar oynanmasına yer ve imkan sağlama" suçundan adli ve idari soruşturma başlatıldı.Kaynak: İHA