Kırşehir’de uyuşturucu operasyonu: 4 tutuklama

Kırşehir İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik operasyon yaptı. Kırşehir merkez ile Kaman ve Mucur ilçelerinde belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, 8 şüpheli yakalandı. Yapılan aramalarda ise 2 bin 198 sentetik ecza, 445 gram uyuşturucu madde ve 1 adet de hassas terazi ele geçirildi.

Jandarmadaki ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 8 şüpheliden H.K., F.Ç., S.A. ve İ.E.Y. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanırken, diğer 4 şahıs da adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

(İHA)