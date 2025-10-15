HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Kırşehir’de uyuşturucu operasyonu: 4 tutuklama

Kırşehir’de jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda 2 bin 198 sentetik ecza, 445 gram uyuşturucu madde ve 1 adet hassas terazi ele geçirilirken 4 kişi tutuklandı.

Kırşehir’de uyuşturucu operasyonu: 4 tutuklama

Kırşehir İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik operasyon yaptı. Kırşehir merkez ile Kaman ve Mucur ilçelerinde belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, 8 şüpheli yakalandı. Yapılan aramalarda ise 2 bin 198 sentetik ecza, 445 gram uyuşturucu madde ve 1 adet de hassas terazi ele geçirildi.

Kırşehir’de uyuşturucu operasyonu: 4 tutuklama 1

Jandarmadaki ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 8 şüpheliden H.K., F.Ç., S.A. ve İ.E.Y. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanırken, diğer 4 şahıs da adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kırşehir’de uyuşturucu operasyonu: 4 tutuklama 2

(İHA)

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Hakan Tosun cinayetinde şoke eden iddia! Esnaf bilmecesiHakan Tosun cinayetinde şoke eden iddia! Esnaf bilmecesi
Üniversite öğrencilerine şiddetle mücadele anlatıldıÜniversite öğrencilerine şiddetle mücadele anlatıldı

Anahtar Kelimeler:
Kırşehir
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.