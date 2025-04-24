Kış ayı giderken sırılsıklam ıslatacak! Ankara, İstanbul ve İzmir için uyarı: Günlerce sürecek

Türkiye genelinde etkili olan yağışlı havanın önümüzdeki hafta ortasına kadar süreceği bildirildi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Abdullah Macit, haftalık hava tahminine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

“SICAKLIKLAR MEVSİM NORMALLERİNİN ÜZERİNDEYDİ"

Macit, mevcut değerlendirmelere göre yağışların etkisini sürdüreceğini belirterek, “Yağışların özellikle İç Anadolu, Akdeniz, Karadeniz, Doğu Anadolu Bölgeleri ile Göller Yöresi'nde; Antalya'nın iç kesimleri, Adana, Osmaniye ve Hatay’ın kuzeyinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor” dedi.

Kuvvetli yağışların görüleceği bölgelerde vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerektiğini vurgulayan Macit, hava sıcaklıklarının da düşeceğine dikkat çekti. “Sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerindeydi, önümüzdeki günlerde azalacak ve normallerin altına kadar inecek,” açıklamasında bulundu.

ÜÇ BÜYÜKŞEHİRDE HAVA DURUMU

İstanbul’da yarın yağış beklenmezken, hava sıcaklığı 20 derece civarında seyredecek. Cumartesi ve pazar günleri ise yer yer aralıklı yağışların görüleceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıkları hafta sonu 17 dereceye kadar düşecek. İstanbul’da kuvvetli rüzgar beklenmiyor ancak sabah saatlerinde sis ve pus etkili olabilir.

Ankara’da ise sıcaklıklar 17 ila 20 derece arasında değişecek. Başkentte yarından itibaren üç gün boyunca gök gürültülü sağanak yağışın etkili olması bekleniyor.

İzmir’de gök gürültülü sağanakların cumartesi gününe kadar aralıklarla devam edeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığı ise 20 derece dolaylarında seyredecek.

MANSUR YAVAŞ'TAN KRİTİK 30 DAKİKA UYARISI

Öte yandan Mansur Yavaş'tan da sağanak yağış uyarısı geldi. Yavaş Ankara'nın yarım saat içerisinde yoğun yağış alacağını belirterek, "Meteoroloji verilerine göre, önümüzdeki 30 dakika içinde kentimize çok kuvvetli bir yağış hücresi giriş yapacaktır. Kuvvetli rüzgâr, fırtına, dolu ve sağanak yağmur geçişlerinin yaşanması beklenmektedir. Özellikle iş çıkış saatine denk gelen bu zaman diliminde vatandaşlarımız dikkatli olmalıdır. Ankara Büyükşehir Belediyesi ekiplerimiz teyakkuz halindedir." dedi.

Meteoroloji verilerine göre, önümüzdeki 30 dakika içinde kentimize çok kuvvetli bir yağış hücresi giriş yapacaktır.



Kuvvetli rüzgâr, fırtına, dolu ve sağanak yağmur geçişlerinin yaşanması beklenmektedir.



Özellikle iş çıkış saatine denk gelen bu zaman diliminde vatandaşlarımız… — Mansur Yavaş (@mansuryavas06) April 24, 2025

BİR KAÇ GÜN ARA İLE İSTANBUL'DA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), pazar günü itibarıyla kentte ani hava değişimi beklendiğini duyurarak vatandaşları uyardı. Hafta sonuna kadar bahar havasının etkili olacağı kentte, pazar günü kuzeyden esmesi beklenen poyrazın saatte 40-70 km hıza ulaşacağı bildirildi. Bu durumun sıcaklıklarda 5-8 derece düşüşe yol açacağı ve mevsim normallerinin altına ineceği belirtildi. Rüzgarla birlikte sağanak ve gök gürültülü yağışların da etkili olması bekleniyor. İBB, özellikle pazar ve sonrasındaki günlerde fırtına ve ani sıcaklık düşüşüne karşı tedbirli olunması çağrısında bulundu.

İŞTE BEŞ GÜN TÜRKİYE HAVA DURUMU TABLOSU