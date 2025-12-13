Tek nedeni soğuk değil! Kış ayında cilt kuruluğu neden olur?

Dermatoloji Uzmanı Dr. Muhammed Burak Yücel, cilt kurumasının yalnızca soğuk havalarla ilişkilendirilmemesi gerektiğini belirtti. Hastanın altında yatan nedenlerin araştırılması önemlidir.

Kış mevsimi cilt rahatsızlıklarını artırır. Cilt kuruluğunun birçok nedeni olabilir. Bazı hastalarda doğuştan gelen cilt kuruluğu görülebilir. Alerjik hastalıklarda da cilt kuruluğu gözlemlenebilir.

Bazı meslek gruplarında kimyasal maruziyet de cilt kuruluğuna sebep olabilir. Bunlar arasında ev hanımları ve kimyasallara maruz kalan çalışanlar yer alır.

Önemli olan, tedavi yerine önleyici faktörleri değerlendirmektir. Kışın havanın nem dengesi azaldıkça, cilt rahatsızlıklarının arttığını gözlemliyoruz. Bunun için hastaları kategorize ederek önerilerimizi geliştiriyoruz.

BU İŞLERİ YAPANLAR DİKKAT!

Özellikle ev işi yapan ve kimyasallara maruz kalan bireylere yoğun nemlendiriciler öneriyoruz. Çamaşır ya da bulaşık suyu gibi kimyasallara maruz kalındıktan sonra nemlendiricilerin kullanımı önemlidir.

Majistral ilaçlar da kullanılmaktadır. Belirli yağlarla nem dengesinin korunması sağlanır. Bu tedaviler bölgesel olabileceği gibi vücut yüzeyine de uygulanabilir.

Dr. Yücel, cilt kuruluğuna neden olabilecek durumların araştırılması gerektiğini söyledi. Sistemik belirtiler var mı, buna bakılmalıdır. Tiroid hormonlarının azlığı, hipotiroidi gibi durumlar da araştırılmalıdır.

CİLT KURULUĞUNUN NEDENLERİ NEDİR?

Vitamin ya da mineral eksilikleri kontrol edilmelidir. Anemi durumu olup olmadığı da gözden geçirilmelidir. Dışarıdan verilen tedaviler, sistemik sorunlarla bağlantılıysa etkili olabilir. Bu nedenle, altta yatan sebep bulunmalıdır.

Cilt kuruluğu yaşayan hastalar, egzama gibi belirtiler yaşıyorsa dermatoloji uzmanına başvurmalıdır. Uzman, altta yatan sebeplerin araştırılması ve tedavi konularında bilgilendirme yapmalıdır.

Soğuk havalarda cilt kuruluğunun altında farklı sebepler yatabilir. Hastalar kendi durumlarını anlama konusunda zorluk çekebilir. Bu nedenle dikkatli olunmalıdır.

Eğer hastalar sürekli nemlendirici kullanmalarına rağmen şikayetleri devam ediyorsa, altta yatan sebepler araştırılmalıdır. Ayrıntılı kan tahlilleri ve detaylı bir dermatolojik muayene yapılmalıdır.

Hastalarımıza önerilerde bulunarak tedavi planı oluşturuyoruz. Cilt kuruluğunun altında farklı sebeplerin olabileceği unutulmamalıdır.

Kaynak: İHA | Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır