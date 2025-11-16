HABER

Kış bastırdı! Birçok il beyaza büründü, yollar ulaşıma kapandı... Meteoroloji'den uyarı

Melih Kadir Yılmaz

Meteoroloji'nin günlerdir yaptığı uyarların ardından bazı illerde kar yağışı başladı. Ani bastıran kar hayatı olumsuz etkilerken, Muş'ta 14 köy yolu ulaşıma kapandı. Sivas'ta ise 46 yerleşim yerine araçla ulaşılamıyor. Birçok il beyaza bürünürken, Meteoroloji tarafından Van, Hakkari ve Şırnak için sarı kodlu uyarı verildi. İşte detaylar...

Kasım ayının başlangıcıyla Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan kar uyarılarının ardından birçok kentte kar hazırlıkları başlamıştı. Meteorooji'nin uyarılarının ardından beklenen kar yağışı etkisini göstermeye başladı.

Kış bastırdı! Birçok il beyaza büründü, yollar ulaşıma kapandı... Meteoroloji den uyarı 1

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunun yükseklerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışı bekleniyor. Yağışların, Bitlis, Muş, Siirt, Şırnak ve Hakkari çevreleri ile Van’ın güneybatı kesimlerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara, İç Ege, Batı Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ile Batı ve Orta Karadeniz’in iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

Kış bastırdı! Birçok il beyaza büründü, yollar ulaşıma kapandı... Meteoroloji den uyarı 2

MUŞ'TA 14 KÖYÜN YOLU ULAŞIMA KAPANDI

Öte yandan bazı illerde kar yağışı etkisini ciddi şekilde gösterdi. Muş kent merkezinde sağanak etkili olurken, yüksek kesimlere kar yağdı. Tipiyle birlikte etkili olan sağanak sebebiyle Muş ve Varto ilçesine bağlı 14 köyün yolu kapandı. İl Özel İdaresi ekipleri, kapanan yolları açmak için çalışma başlattı. İş makinelerinin açtığı yolda sürücüler dikkatli bir şekilde ilerledi. Bu arada yüksek kesimlerdeki yaylalarda otlatılan hayvanlar da kar yağışı sonrası köylere indiriliyor.

Kış bastırdı! Birçok il beyaza büründü, yollar ulaşıma kapandı... Meteoroloji den uyarı 3

Hakkari’nin Durankaya beldesi ile bölgedeki grup köylerinin ulaşımını sağlayan 2700 rakımlı Şivekür Tepesi yolu, etkili olan yoğun kar yağışı, tipi ve sis nedeniyle ulaşıma kapandı. Sabah saatlerinden itibaren bölgede etkisini artıran olumsuz hava şartları nedeniyle araç geçişleri tamamen durduruldu. Vatandaşların mağduriyet yaşamaması için ulaşımın Üzümcü köyünün ikinci alternatif yolundan sağlandığı belirtildi. Yetkililer, yol açma çalışmalarının sürdüğünü ve sürücülerin zorunlu olmadıkça yola çıkmamaları konusunda uyardı.

Kış bastırdı! Birçok il beyaza büründü, yollar ulaşıma kapandı... Meteoroloji den uyarı 4

SİVAS'TA 46 KÖY YOLUNU ULAŞIMA AÇMAK İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Sivas'ta da kar ve tipi nedeniyle kapanan 46 köy yolunu açmak için çalışma başlatıldı. İl Özel İdaresinden yapılan açıklamaya göre, bölgede etkili olan kar ve tipi nedeniyle 46 köy yolu ulaşıma kapandı. Ekipler, yolların açılması için çalışma yürütüyor. Çalışmalarda, hastalık, doğum ve vefat gibi vakaların görüldüğü yerlere öncelik veriliyor.

Kış bastırdı! Birçok il beyaza büründü, yollar ulaşıma kapandı... Meteoroloji den uyarı 5

SİİRT'TE ARAÇLAR YOLDA KALDI

Siirt'in Pervari ilçesine bağlı Geçittepe grup köy yolunda kar yağışı etkili oldu. Yoğun kar nedeniyle bazı araçlar yolda mahsur kaldı. Bölgeye sevk edilen ekipler, mahsur kalan araçları kurtararak, yolun yeniden trafiğe açılmasını sağladı. İl Özel İdaresi karla mücadele ekiplerinin çalışmaları sürerken, bölgede kar yağışının devam ettiği öğrenildi.

Kış bastırdı! Birçok il beyaza büründü, yollar ulaşıma kapandı... Meteoroloji den uyarı 6

METEOROLOJİ'DEN 3 KENTE SARI KODLU UYARI

Öte yandan Bitlis, Van, Erzurum, Kars, Şırnak ve Adıyaman'da da kar yağışı etkili oldu. Bu kentlerin yüksek bölümleri beyaza büründü. Ayrıca Meteoroloji Hakkari, Van ve Şırnak için sarı kodlu uyarı verildi.

Trafik kazasında 1 polisimiz şehit olmuştu! Korkunç kaza anı kameradaTrafik kazasında 1 polisimiz şehit olmuştu! Korkunç kaza anı kamerada
Siirt’te karda araçlar yolda mahsur kaldıSiirt’te karda araçlar yolda mahsur kaldı

