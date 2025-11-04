HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık

Boğaz enfeksiyonuna karşı doğal destek: Zencefil ve bal karışımlı tarif...

Soğuk havaların etkisini artırdığı bu günlerde, boğaz enfeksiyonları ve üst solunum yolu rahatsızlıklarına karşı vatandaşlar doğal çözümlere yöneliyor. Osmanlı döneminden bu yana şifa kaynağı olarak kullanılan zencefil, bal ile karıştırılarak hazırlanan şurup formuyla hem boğaz ağrılarına iyi geliyor hem de bağışıklığı güçlendiriyor. İşte detaylar...

Boğaz enfeksiyonuna karşı doğal destek: Zencefil ve bal karışımlı tarif...

Kış aylarının vazgeçilmez doğal şifa kaynağı olan zencefil, birçok hastalığa karşı etkili destek sağlıyor. Vatandaşların en çok tercih ettiği doğal ürünlerin başında gelen zencefil, balla karışımı sonrası oldukça sevilen bir şurup haline geliyor.

Boğaz enfeksiyonuna karşı doğal destek: Zencefil ve bal karışımlı tarif... 1

"5 YAŞ SONRASI HERKESİN KULLANABİLECEĞİ ÇOK GÜZEL BİR ŞURUP"

Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Teknikeri Şerife Akkuş, "Organik bal ile beraber taze zencefili evde pratik uygulayabileceğimiz şurup kıvamında yapabileceğimiz güzel bir tarif hazırlayacağız. Taze zencefili dilimleyip tane tane küçük dilimler haline getiriyoruz. Kavanozumuzun içerisine belli bir miktar bal koyup içerisine ekliyoruz. Özellikle boğaz enfeksiyonuna, boğaz ağrısına, geçmeyen öksürükte ve bağışıklık sistemini kuvvetlendirmek adına evde 5 yaş sonrası herkesin kullanabileceği çok güzel bir şurup kıvamında ballı karışım. Bal ürünlerine veya zencefile alerjik reaksiyonu olan kişilerin kullanmasını tavsiye etmiyoruz. Onun dışında günlük dozajı bellidir, sabah ve akşam bir tatlı kaşığı şeklinde evden çıkmadan veya okula gitmeden önce alabilirsiniz" dedi.

Boğaz enfeksiyonuna karşı doğal destek: Zencefil ve bal karışımlı tarif... 2

"EVDE YAPABİLECEĞİMİZ PRATİK BİR ŞURUP HALİNE GELİYOR"

Karışım sonrası 1 gece bekletilen şurubun 1 hafta boyunca tüketilebileceğini ifade eden Şerife Akkuş, "Özellikle kışın vazgeçilmezi, hepimizin gözdesi taze zencefil birçok derde deva. Zencefil, içerisindeki etken maddeyi bala bıraktığı zaman balın kıvamını da sıvılaştırıyor. Bundan kaynaklı da evde yapabileceğimiz pratik bir şurup haline geliyor. Çocukların sevebileceği balın zaten muhteşem bir tadı var. Bunun yanına ilave olarak çok az karabiber, zerdeçal veya badem, ceviz içi gibi bunları da girerek genel bağışıklık sistemini, savunma sistemini arttırmak için tatlandırabiliriz. Kavanozumuzun içerisine belli bir miktarda bal ekleyip içerisine doğramış olduğumuz taze zencefilleri ince ve küçük yapılar da bunları balımızın içerisine ekliyoruz. Küçük parça bir zencefil, bunun için ideal olur. Daha sonrasında güzelce karıştırıyoruz. Bir gece ağzı kapalı bir şekilde ters koyarak bekletiyoruz. Sabah uyandığımızda bir tatlı kaşığı içebiliriz. Zencefil etken maddesini içerisine bıraktığı için bu katı kıvam tamamen sıvı hale gelir. Bir oda sıcaklığında cam bir kavanozun içerisine yaklaşık bir hafta taze şekilde saklayabiliriz. Bittikçe taze taze hazırlayabilirsiniz" ifadelerini kullandı.

Boğaz enfeksiyonuna karşı doğal destek: Zencefil ve bal karışımlı tarif... 3

BAZI MEYVELERİN FAYDALARI

Karışım ile bazı meyvelerin de faydalı olabileceğine dikkat çenen Akkuş, "Özellikle taze kuşburnu organik çok iyi bir C vitaminidir. Bunun yanında limonla beraber bağışıklık sisteminizi kuvvetlendirmek adına özellikle de karışımın yanına da ekledim. Mandalina tam potasyum kaynağı ve enerji verici olarak kullanabiliriz. Muz harika bir lezzet, bir de kırmızı alıç ve sarı alıç olmak üzere iki çeşit var. Alıç da kalbe şifadır, çok iyi bir kalp dostudur. Yine metabolizma hızlandırmada ve bağışıklık sistemini kuvvetlendirme de etkili ürünlerden birkaç tanesidir" dedi.

Boğaz enfeksiyonuna karşı doğal destek: Zencefil ve bal karışımlı tarif... 4

Boğaz enfeksiyonuna karşı doğal destek: Zencefil ve bal karışımlı tarif... 5

Boğaz enfeksiyonuna karşı doğal destek: Zencefil ve bal karışımlı tarif... 6Kaynak: İHA   |   Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Osmaniye’de araç yandı, esnaf facianın önüne geçtiOsmaniye’de araç yandı, esnaf facianın önüne geçti
Samsun’da motosiklet kazası: 1 yaralıSamsun’da motosiklet kazası: 1 yaralı

Anahtar Kelimeler:
bal zencefil boğaz ağrısı grip soğuk algınlığı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Görevden alınan müdür kendini astı!

Görevden alınan müdür kendini astı!

Balıkesir'de depremler devam ediyor! AFAD duyurdu: Büyüklüğü 4.3

Balıkesir'de depremler devam ediyor! AFAD duyurdu: Büyüklüğü 4.3

Fernando Muslera'dan futbol dünyasını karıştıracak açıklama! "Bu spor o kadar da temiz değil..."

Fernando Muslera'dan futbol dünyasını karıştıracak açıklama! "Bu spor o kadar da temiz değil..."

Güllü'nün ölümüyle ilgili yeni gelişme! O rapor ortaya çıktı

Güllü'nün ölümüyle ilgili yeni gelişme! O rapor ortaya çıktı

Balıkesir'deki deprem sonrası dikkat çeken uyarı! "Sındırgı acilen taşınmalı"

Balıkesir'deki deprem sonrası dikkat çeken uyarı! "Sındırgı acilen taşınmalı"

Altın alacakları uyardı! İslam Memiş gramda 8 bin TL'yi işaret etti 'Ama önce...'

Altın alacakları uyardı! İslam Memiş gramda 8 bin TL'yi işaret etti 'Ama önce...'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.