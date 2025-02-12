HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. "Kış geldi, cezaevine girmem lazımdı" diyerek öyle bir şey yaptı ki...

"Kış geldi, cezaevine girmem lazımdı" diyerek öyle bir şey yaptı ki...

12.02.2025 14:55
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bilecik'te bir kadın sokakta yürürken hiç tanımadığı bir kişi tarafından bıçaklandı. Bacağından yaralanan kadın hastaneye kaldırılırken. Şüpheli şahıs yakalanarak tutuklandı. Şahıs ifadesinde "Kış geldi, cezaevine girmem lazımdı" diyerek kendini savundu.

"Kış geldi, cezaevine girmem lazımdı" diyerek öyle bir şey yaptı ki...

Olay, Bilecik merkez Teyfikbey Caddesi üzerinde meydana geldi. Caddede uzun süre gezen Kürşat Ç. isimli şahıs, Emniyet Müdürlüğü binasına 25 metre uzaklıkta yürüyen hiç tanımadığı Mine Ö.'ye cebinden çıkardığı bıçağı sapladı. Bacağından bıçaklanan kadın Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü binasına kaçıp sığınırken zanlı kısa sürede yakalandı. Yaralı kadın olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

ŞAŞKINA ÇEVİREN SAVUNMA

Kürşat Ç. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Bilecik M. Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. Şahsın mahkemede "Kış geldi, cezaevine girmem lazımdı" dediği öğrenildi.
Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
Bilecik
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Jose Mourinho'yu basın toplantısında kızdıran soru! Icardi'ye şaşırtacak cinsten cevap verdi...

Jose Mourinho'yu basın toplantısında kızdıran soru! Icardi'ye şaşırtacak cinsten cevap verdi...

Anderson Talisca, Türkiye'ye gelir gelmez gizlice oraya gitti!

Anderson Talisca, Türkiye'ye gelir gelmez gizlice oraya gitti!

Çile daha bitmedi! AKOM saat vererek duyurdu... İmamoğlu 'kesinlikle' diyerek uyardı

Çile daha bitmedi! AKOM saat vererek duyurdu... İmamoğlu 'kesinlikle' diyerek uyardı

FETÖ elebaşı Gülen öldü ifşalar birbiri ardına geldi! O isim KPSS ve ÖSS sorularının nasıl çalındığını detaylarıyla anlattı

FETÖ elebaşı Gülen öldü ifşalar birbiri ardına geldi! O isim KPSS ve ÖSS sorularının nasıl çalındığını detaylarıyla anlattı

Annesini 5 kurşunla öldüren babasından şikayetçi olmadı

Annesini 5 kurşunla öldüren babasından şikayetçi olmadı

'İmamoğlu mu Yavaş mı' tartışmasına dikkat çeken öneri! "Asıl seçim 2. turda olur..."

'İmamoğlu mu Yavaş mı' tartışmasına dikkat çeken öneri! "Asıl seçim 2. turda olur..."

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Zamansız klasik! Ray-Ban'de %50'ye varan indirim

Zamansız klasik! Ray-Ban'de %50'ye varan indirim

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Saat almanın şimdi tam zamanı! Casio saatlerin fiyatları en dipte

Saat almanın şimdi tam zamanı! Casio saatlerin fiyatları en dipte

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.