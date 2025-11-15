Kış geldi: Soba kullanımına dikkat! Ölümcül sonuçları var...

Şube Müdürü Zengin, kış döneminde en sık karşılaşılan olayların baca yangınları, bacadan kaynaklı daire yangınları ve karbonmonoksit zehirlenmeleri olduğunu belirterek uyarılarda bulundu.

"BACA TEMİZLİĞİ SOBA KURULMADAN ÖNCE MUTLAKA YAPILMALI"

Her yıl aynı uyarıları yaptıklarını ve buna rağmen sobadan kaynaklı zehirlenme ve yangın vakalarıyla karşılaştıklarını söyleyen Müdür Rıza Zengin, "Soba kurulumundan önce baca temizliği mutlaka yapılmalıdır. Vatandaşlarımız bazen bir sobayla birkaç odayı ısıtmaya çalışıyor, bu son derece yanlış. Soba bacaya mümkün olduğunca yakın kurulmalı, bağlantı en fazla 1 metre uzunluğunda bir dirsekle yapılmalıdır. Borular yılda bir kez temizlenmelidir" dedi.

"YATMADAN ÖNCE SOBA MUTLAKA SÖNDÜRÜLMELİ"

Zengin, karbonmonoksit gazının özellikle tam yanma gerçekleşmeyen kömür kullanımında ölümcül sonuçlar doğurduğunu vurgulayarak, "Soba bulunan odada yatılacaksa soba mutlaka söndürülmelidir. Yaşlı çiftlere özellikle rica ediyoruz; kömür yerine odun kullanmaları çok daha güvenlidir" diye konuştu.

"RÜZGARLI HAVALARDA SOBA YAKARKEN DAHA DİKKATLİ OLUN"

Baca çekişinin zayıf olduğu, rüzgârlı ve fırtınalı günlerde sobadan geri tepme olabileceğini ifade eden Zengin, bunun da zehirlenmelere neden olduğuna dikkat çekerek, bacaların çatıdan en az 80 cm yukarı çıkması gerektiğini hatırlattı.

"TEMİZLİK VE HAVALANDIRMA HAYAT KURTARIR"

Baca temizliği için itfaiye ile iletişime geçilebileceğini belirten Zengin, anlaşmalı firmalarla doğru ve güvenli temizlik yapılmasının önemine dikkat çekti. Odaların düzenli havalandırılmasının da hayati olduğunu vurguladı.

ELEKTRİKLİ ISITICI KULLANANLARA DA UYARI

"Elektrikli cihaz kullanan vatandaşlarımız evden uzaklaşırken mutlaka cihazlarını kapatmalı ve fişini çekmelidir" diyen Zengin, her türlü ısınma yönteminde basit önlemlerle birçok ölümcül sonucun engellenebileceğini belirtti.

İtfaiye yetkilileri, vatandaşların kış aylarına girmeden önce güvenlik önlemlerini gözden geçirmesini ve gerekli temizlik işlemlerini yaptırmasını önemle hatırlattı.