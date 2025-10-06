HABER

Kış geliyor... Soba ve doğal gaz zehirlenmelerine dikkat! Karbonmonoksit tehlikesine karşı uyarılar: "Bilinç kaybı ve ölüm görülüyor"

Kış mevsiminin etkisini artırmasıyla birlikte, soba ve doğal gaz kullanımına bağlı karbonmonoksit zehirlenmelerine karşı uzmanlardan önemli uyarılar geldi. Uzmanlar, özellikle baca temizliğinin ihmali durumunda ölümcül sonuçlara yol açabilen karbonmonoksit sızıntılarına dikkat çekerek, vatandaşların soba ve baca bakımını aksatmamaları gerektiğini vurguladı. Detaylar haberimizde...

Karbonmonoksit zehirlenmeleri hakkında bilgilendiren uzmanlar, kış aylarında soba ve doğal gaz zehirlenmelerinin önüne bacaların temizlemesi ile geçilebileceğini, tıkalı bacalarda duman çıkışının sağlanamaması nedeniyle karbonmonoksit zehirlenmelerinin yaşandığını belirtti.

"TEMİZLENMEYEN HER BACA FELAKETE DAVETİYE ÇIKARTIYOR"

Alınan bilgiye göre zamanla temizlenmeyen her baca içerisinde kurum ve is bırakır ve baca kurum biriktirdiği için zamanla işlevini yerine getiremez hale gelir. Bu da zehirli gazların dışarıya atılımını engeller. Alçak rüzgarlar sonucunda da bu zehirli gazlar bulunan ortama sızma yapar ve sağlık açısından oldukça tehlike arz eder. Bu gibi olumsuzluklara sebep vermemek için, bacaların tamiratını ve temizliğini periyodik aralıklarla aksattırmadan yapılması gerekiyor.

Kış geliyor... Soba ve doğal gaz zehirlenmelerine dikkat! Karbonmonoksit tehlikesine karşı uyarılar: "Bilinç kaybı ve ölüm görülüyor" 1

"KUSMA, BİLİNÇ KAYBI VE ÖLÜM GÖRÜLÜYOR"

Karbonmonoksit zehirlenmesinde ilk belirtiler baş ağrısı, yorgunluk hissi, mide bulantısı gibi semptomların olduğunu kaydeden uzmanlar, zehirlenme durumunda ne yapılması gerektiğini anlatarak "Ciddi zehirlenmelerde baş dönmesi, kusma, bilinç kaybı ve ölüm görülüyor. Eğer karbonmonoksit zehirlenmesi geçirildiği düşünülüyorsa; hemen camlar açılmalı ve ortam havalandırılmalı, zehirlenen kişiler hızla ortamdan uzaklaştırılarak açık havaya çıkarılmalı ve 112 Acil Çağrı Merkezi aranmalı" dedi.

KIŞ ÖNCESİNDE VATANDAŞLARA UYARILAR

1- Kullanılan yakıtın standartlara uygunluğu kontrol edilmeli, izin belgesi olmayan satıcılardan kömür alınmamalı,

2- Aşırı doldurulan sobanın duman yolu daralacağı, soba içinde düzensiz ısı dağılımı nedeniyle de baca çekişi zayıflayacağı için soba yakılırken aşırı doldurulmamasına dikkat edilmeli,

3- Sobanın çabuk yanması için benzin vb. yanıcı sıvı maddelere başvurulmamalı,

4- Sönmekte olan sobaya asla tutuşması güç yakıtlar konulmamalı, yakıt yavaş yavaş ilave edilmeli, yatmadan önce sobaya kesinlikle yakıt konulmamalı,

5- İyi ısınmayan ve alttan yakılan kömür sobalarında karbon monoksit zehirlenmesi riski artacağından soba tutuşturulurken yakıtın üstten yanması sağlanmalı,

Kış geliyor... Soba ve doğal gaz zehirlenmelerine dikkat! Karbonmonoksit tehlikesine karşı uyarılar: "Bilinç kaybı ve ölüm görülüyor" 2

6- Özellikle alçak basınçlı lodoslu havalarda ölüm olaylarında artış görüldüğü için eğer bacalar standartlara uygun değilse alçak basınçlı havalarda soba yakılmamalı, yakılması zorunlu ise gece yatarken mutlaka tam olarak söndürülmeli,

7- Soba borularının birbiriyle birleştirilmesinde hava ve baca gazı sızdırmazlığı sağlanmalı,

8- 2 saat arayla sobanın bulunduğu odanın camları açılmalı ve havalandırılmalıdır,

9- Sobaya yakın yerlerde uyunmamalı, mümkünse belli zaman aralıklarıyla kalkılıp soba kontrol edilmelidir,

10- Bacalar standartlara uygun ve yalıtımlı olmalı, düzenli olarak temizletilmeli,

11- Dumanın geri tepmesini önlemek için bacaların en üst noktasının çatının en üst noktasından 1 metre daha yüksekte olması sağlanmalı ve baca şapkası mutlaka takılmalıdır."

(İHA) Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır

karbonmonoksit zehirlenmesi zehirlenme soba
