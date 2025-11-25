Kış yüzünü gösteriyor! Meteoroloji'den 21 ilde sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre, ülkemiz genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Akdeniz, Güneydoğu Anadolu’nun batısı ile Antalya, Karaman, Aksaray, Niğde, Nevşehir, Kayseri, Sivas, Samsun, Amasya, Tokat, Malatya, Tunceli ve Elazığ çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Sabah ve gece saatlerinde Marmara’nın doğusu ile iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis olayı bekleniyor.
Hava sıcaklığının, batı ve iç kesimlerde mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
Rüzgarın ise genellikle güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
MGM’nin bugün sağanak yağış beklediği 21 il şu şekilde:
Samsun, Ordu, Çorum, Amasya, Tokat, Yozgat, Sivas, Aksaray, Nevşehir, Kayseri, Malatya, Elazığ, Niğde, Adıyaman, Karaman, Mersin, Adana, Hatay, Kilis, Gaziantep, Şanlıurfa
