Kısa sürede gündem oldu: iPhone 17 Pro gibi, turuncu Galaxy S26 Ultra'ya mı geliyor?

Samsung’un Galaxy S26 Ultra modeliyle ilgili yeni bir sızıntı gündemde. Reddit’te paylaşılan bir görselde cihazın “turuncu” renk seçeneğiyle görüldüğü iddia edildi. Bu rengin tonunun, iPhone 17 Pro’nun “Kozmik Turuncu” rengine benzerliği dikkat çekti. Reddit'teki paylaşım, sosyal medya kullanıcıları arasında kısa sürede gündem oldu.

Enes Çırtlık

Akıllı telefon dünyasında rekabet yalnızca donanım gücüyle sınırlı değil; tasarım detayları ve renk seçeneği tercihleriyle de yaşanıyor. Son olarak Apple, iPhone 17 Pro serisini "Kozmik Turuncu" adında yeni bir renk seçeneğiyle piyasaya sürmüştü. Şimdi ise Samsung’un bu renge benzer bir adım atabileceğine dair iddialar gündemde.

TURUNCU GALAXY S26 ULTRA SIZINTISI!

Reddit kullanıcısı Direct-Till-2680, Galaxy S26 Ultra’ya ait olduğu iddia edilen maket cihazların yer aldığı bir sızıntı görseli paylaştı. Android Authority'de yer alan habere göre, dikkat çekici olan ise bu cihazlardan birinin, iPhone 17 Pro gibi tamamen turuncu renkte olmasıydı. Reddit'teki bu paylaşım, sosyal medya kullanıcıları arasında kısa sürede gündem oldu.

Kısa sürede gündem oldu: iPhone 17 Pro gibi, turuncu Galaxy S26 Ultra ya mı geliyor? 1

Elbette, bu sızıntının doğruluğu oldukça tartışmalı. Kaynağın geçmişte güvenilir bir sicili olmadığı belirtiliyor. Görsel gerçekten doğru olsa bile, Samsung’un bu rengi son ürün yelpazesine dahil etmeme olasılığı da mevcut. Bu nedenle sızıntıya biraz şüpheyle yaklaşmak en doğrusu.

Samsung’un turuncu renkli bir model sunması ise şaşırtıcı olmaz. Üstelik bu teknik olarak Apple’ı kopyalamak anlamına da gelmeyebilir. Çünkü şirket, Galaxy S24 serisinde çevrim içi mağazasına özel olarak daha yumuşak tonlu bir turuncu seçeneği sunmuştu.

