Kısa vadeli kazılar ilçenin tarihine ket vuruyor

Sulusaray Belediye Başkanı Davut Kılıç, Sebastopolis Antik Kenti’nde uzun soluklu kazılar yapılarak bölgenin Cumhurbaşkanlığı kazı programına ve Kültür Bakanlığı’nın "Geleceğe Miras" projesine dahil edilmesini hedeflediklerini söyledi.

Sulusaray ilçesinde yer alan ve tarihi M.Ö. 1. yüzyıla kadar uzanan Sebastopolis Antik Kenti’nde kazı çalışmalarının daha kapsamlı hale getirilmesi hedefleniyor. İlçe merkezi, antik kentin kalıntıları üzerine kurulu olması nedeniyle 1987 yılından bu yana birinci derece sit alanı statüsünde bulunuyor.

Kısa vadeli kazılar ilçenin tarihine ket vuruyor 2

Kısa vadeli kazılar ilçenin tarihine ket vuruyor 3

KAZILAR 1987’DEN BU YANA SÜRÜYOR

38 yıl önce başlayan kazı çalışmaları Kültür ve Turizm Bakanlığı koordinesinde sürerken, zaman zaman istimlak ve temizlik çalışmalarıyla bölgede ilerleme kaydediliyor. Ancak kazıların kesintili yürütülmesi nedeniyle birçok alanın halen toprak altında olduğu biliniyor. Son yıllarda yapılan çalışmalarla "kilise" olarak adlandırılan bölge ile Roma Hamamı çevresinde yeni yapı izlerine ulaşıldı.

Kısa vadeli kazılar ilçenin tarihine ket vuruyor 4

"KAZI ÇALIŞMALARI UZUN SÜRELİ YAPILMALI"

İlçenin tarihi dokusuna dikkat çeken Sulusaray Belediye Başkanı Davut Kılıç, Sebastopolis Antik Kenti’ndeki kazı çalışmalarının kısa süreli değil uzun süreli yapılması gerektiğini söyledi. 1987 yılından bu yana sürdürülen kazıların zaman zaman durduğunu belirten Kılıç, birinci derece sit alanı statüsündeki bölgede yapılaşma yasağının vatandaşları zor durumda bıraktığını ifade etti.

Kısa vadeli kazılar ilçenin tarihine ket vuruyor 5

BAŞKAN KILIÇ: "GELECEĞE MİRAS PROJESİ İÇİN BAŞVURDUK"

Sebastopolis’in 2026 yılında Cumhurbaşkanlığı kazı programına alınması için gerekli başvuruların yapıldığını ve Kültür Bakanlığı’nın "Geleceğe Miras" projesinde de yer alması için girişimlerin sürdüğünü kaydeden Kılıç; "Bu yıl 2 ay gibi bir süre içerisinde kazı yapıldı. Temizlik ve devamında da yeni yerler açıldı. Buranın açıldığı zaman daha büyük şeylerin çıkacağını herkes söylüyor. Bir an önce buradaki istimlak tamamlanarak uzun süreli kazıların yapılması gerekiyor. İnşallah önümüzdeki 2026 yılı içerisinde biz dosyalarımızı buradaki kazı başkanımız Prof. Dr. Davut Yiğitpaşa hocamız tamamladı. Müracaatını yaptı. Cumhurbaşkanlığı kazı programı alınması için sayın milletvekillerimiz de bilgisi var. İnşallah 2026 yılında Cumhurbaşkanlığı kazı programına girecek. Ayrıca Kültür Bakanlığının geleceğe miras diye bir projesi var. O projede de yer alması için girişimlerimizi yaptık. İnşallah önümüzdeki yıl uzun süreli kazı yapmayı planlıyoruz" dedi.

Kaynak: İHA

