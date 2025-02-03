Kışın hangi çiçekler açar? Kışın açan çiçekler nelerdir?

Evlerde, iş yerlerinde çiçek büyütmek hem ortamı renklendiren hem de orada bulunan insanların ruhuna iyi gelen bir eylemdir. Kimi hobi olarak bakar ve saatlerce bahçesiyle ya da evinin iş yerinin bir köşesindeki çiçeklerle ilgilenebilir. Ancak çiçekleri sağlıklı bir şekilde büyütebilmek için hangi çiçeğin hangi mevsimde yetişebileceğini ve nasıl bir bakım gerektirdiğini de bilmek gerekir. Çeşitli özelliklerine göre çiçekler farklı mevsimlerde ortaya çıkabilir.

Kışın hangi çiçekler açar?

Her mevsim bulunduğu ortama renk getiren çiçekler, kokuları ile insan ruhunu beslerken görüntüleri ile de gözleri şenlendirir. Ancak bazı çiçekler sadece belli mevsimlerde ortaya çıkar. Çiçekler, ilkbahar çiçekleri, son bahar çiçekleri, kış çiçekleri ve yaz çiçekleri olarak kendi aralarında sınıflandırılırlar. Kışın açan çiçeklerden bazıları şunlardır:

Noel Gülü ya da helleborus

Orkide

Küpe çiçeği

Kasımpatı

Kardelen

Sıklamen

Şebboy

Kış Sümbülü

Nergis

Açelya

Kışın açan çiçekler nelerdir?

Kış aylarında açan ve sadece bu mevsimde görülen çiçeklerin de kendine has özellikleri bulunur. Bu çiçeklerin bakımları da ayrı bir özen gerektirir. Sadece kış aylarında görülen çiçeklerden bazıları ve özellikleri şunlardır: