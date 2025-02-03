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Kışın hangi çiçekler açar? Kışın açan çiçekler nelerdir?

Ferhan Petek Ferhan Petek
16.01.2025 00:03
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Renk renk manzaralar sunan, insanın içini ferahlatan, bulunduğu ortamı şenlendiren çiçekler yaz kış, her mevsim açar. Ancak bazı çiçekler sadece kış aylarında, bazı çiçekler ise sadece yaz ya da bahar aylarında görülür.

Kışın hangi çiçekler açar? Kışın açan çiçekler nelerdir?

Evlerde, iş yerlerinde çiçek büyütmek hem ortamı renklendiren hem de orada bulunan insanların ruhuna iyi gelen bir eylemdir. Kimi hobi olarak bakar ve saatlerce bahçesiyle ya da evinin iş yerinin bir köşesindeki çiçeklerle ilgilenebilir. Ancak çiçekleri sağlıklı bir şekilde büyütebilmek için hangi çiçeğin hangi mevsimde yetişebileceğini ve nasıl bir bakım gerektirdiğini de bilmek gerekir. Çeşitli özelliklerine göre çiçekler farklı mevsimlerde ortaya çıkabilir.

Kışın hangi çiçekler açar?

Her mevsim bulunduğu ortama renk getiren çiçekler, kokuları ile insan ruhunu beslerken görüntüleri ile de gözleri şenlendirir. Ancak bazı çiçekler sadece belli mevsimlerde ortaya çıkar. Çiçekler, ilkbahar çiçekleri, son bahar çiçekleri, kış çiçekleri ve yaz çiçekleri olarak kendi aralarında sınıflandırılırlar. Kışın açan çiçeklerden bazıları şunlardır:

  • Noel Gülü ya da helleborus
  • Orkide
  • Küpe çiçeği
  • Kasımpatı
  • Kardelen
  • Sıklamen
  • Şebboy
  • Kış Sümbülü
  • Nergis
  • Açelya

Kışın açan çiçekler nelerdir?

Kış aylarında açan ve sadece bu mevsimde görülen çiçeklerin de kendine has özellikleri bulunur. Bu çiçeklerin bakımları da ayrı bir özen gerektirir. Sadece kış aylarında görülen çiçeklerden bazıları ve özellikleri şunlardır:

  • Noel gülü: Yılın son günlerinde çok sık görülür. Aralık ayında çiçeklenme dönemine girer. Serin yerleri çok sevdiği için kış aylarında kendini gösterir.
  • Orkide: Zarafeti ile birçok kadının en sevdiği çiçek olan orkide, çok sıcak günlerde boyunu eğer ve canlılığı kaybolur.
  • Küpe çiçeği: Çok yıllık olan bir süs bitkisi türüdür. Özen gördüğü takdirde boyu 20 cm kadar uzayabilir. Haftada 2 kez mutlaka sulanmalıdır.
  • Kasımpatı: Sarı, pembe, kırmızı ve mor renkleri ile bilinen kasımpatı çiçeği, bakımı en kolay olan çiçeklerden biridir. Her ortamda yaşayabilir.
  • Kardelen: Adını çiçek verdiği kış ayından alır. Çok suya ve çok güneşe ihtiyaç duymadığı için kış soğuklarına dayanıklıdır.
Anahtar Kelimeler:
orkide Kardelen kış çiçek
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