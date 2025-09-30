HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Kişisel veri casuslarına MİT operasyonu! 3 kişi tutuklandı

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) koordinesinde, kişisel verileri hedef alan yasa dışı sorgu sistemlerine yönelik düzenlenen operasyonda 5 kişi gözaltına alındı. Kişisel verileri yurt dışına aktardığı belirlenen şüphelilerden 3'ü tutuklanırken, 9 internet sitesi erişime kapatıldı.

Kişisel veri casuslarına MİT operasyonu! 3 kişi tutuklandı

MİT koordinesinde, Jandarma Genel Komutanlığı, Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi (USOM) ve Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) iş birliği ile Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının kişisel verilerinin korunmasına yönelik operasyon gerçekleştirildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, vatandaşların kişisel verilerine yasa dışı yollarla erişim sağlayan şüpheliler hakkında gözaltı kararı verildi. İstanbul, Şanlıurfa, İzmir ve Kütahya’da eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonlarda, yasa dışı sorgu sistemlerinin yöneticileri ve geliştiricilerinin de aralarında bulunduğu şüpheliler gözaltına alındı. Şüphelilerden Y.Z.H., B.K. ve M.Ş. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi, 2 kişi ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Kişisel veri casuslarına MİT operasyonu! 3 kişi tutuklandı 1

VERİLER YURT DIŞINA AKTARILIYORDU

USOM’un teknik desteğiyle siber suçluların kullandığı altyapılar ortaya çıkarılırken, MASAK tarafından yapılan incelemelerle örgütün yasa dışı gelir kaynakları ve para trafiği deşifre edildi. Yapılan çalışmalar sonucunda elde edilen kişisel verilerin casusluk faaliyetleri kapsamında yurtdışındaki bağlantılara aktarıldığı tespit edildi.

Kişisel veri casuslarına MİT operasyonu! 3 kişi tutuklandı 2

9 İNTERNET SİTESİ ERİŞEME KAPATILDI

Siber suçlular arasında 'Sowix', 'Ondex' ve 'EmreQuery' isimleriyle bilinen yasa dışı sorgu panellerinin de aralarında bulunduğu toplam 9 internet sitesi, gerçekleştirilen operasyon kapsamında ele geçirilerek erişime kapatıldı. Şüphelilerin yasa dışı irtibatlarını sağladıkları Telegram grupları ve kanalları da ele geçirildi. Güvenlik güçleri Telegram gruplarında 'siber casusluk faaliyetleri ve yasa dışı sorgu sistemleriyle mücadelede kararlılık' mesajı paylaşarak, bu grupları erişime kapattı. (DHA)

Kişisel veri casuslarına MİT operasyonu! 3 kişi tutuklandı 3

Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Son dakika | Trump "Kimse yerini bulamaz" deyip Putin'e gözdağı verdi! "Dikkatli olsunlar, ölümcül nükleer denizaltımızı yolladım"Son dakika | Trump "Kimse yerini bulamaz" deyip Putin'e gözdağı verdi! "Dikkatli olsunlar, ölümcül nükleer denizaltımızı yolladım"
İstanbul'da kanlı pusu! Kadını araçla takip etti başından vurduİstanbul'da kanlı pusu! Kadını araçla takip etti başından vurdu

Anahtar Kelimeler:
MİT
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.