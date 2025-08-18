HABER

KİT sözleşmeli personel nedir? KİT sözleşmeli personel ne iş yapar?

Kısaca KİT adı ile bilinen kavramın açılımı Kamu İktisadi Teşebbüsü’dür. Kamu İktisadi Teşebbüsü, devletlere göre değişkenlik gösterebilen bir sistemdir. Genel olarak ise kamu kaynaklarını kullanarak ekonomik alanda kendini gösteren devlet kuruluşlarını ifade etmek için kullanılan bir kavramdır.

Ferhan Petek

Kamu İktisadi Teşebbüsü (KİT), uluslararası alanda 'devlet şirketi' olarak da adlandırılmaktadır. Hükûmet adına çeşitli ticari faaliyetleri üstlenen bu yapılar, bir tür tüzel kişilik olarak kabul edilir. Şirketlerin hukuki durumları, devletin doğrudan sahibi olması, düzenli bir hissedar olarak bulunması ya da farklı oranlarda ortaklık göstermesi şeklinde değişebilmektedir. Devletlere ait şirketler genellikle telekomünikasyon, demiryolları, enerji, doğal kaynaklar, stratejik mallar ve hizmetler gibi birçok sektörde faaliyet göstermektedir.

KİT sözleşmeli personel nedir?

Türkiye’de KİT’ler ya da Kamu İktisadi Teşebbüsleri, ilk kez 1961 Anayasası'nda ifade edilmiştir. Kanunlara göre iktisadi devlet teşekkülleri ve kamu iktisadi kuruluşları olmak üzere ikiye ayrılarak sınıflandırılmıştır. KİT’ler kamu faydası için ekonomik faaliyetlerde bulunan devlet kurumları ve kuruluşlarıdır. Bu kuruluşlarda KİT personelleri görev yapmaktadır.

Sözleşmeli personeller olarak isimlendirilmiş olan KİT sözleşmeli personelleri bu kuruluşlarda çeşitli haklarla ve belirli sözleşmeler ile çalışmaktadırlar. Kamu hizmeti sunmakla görevli olurlar. KİT’ler kendi aralarında iki farklı gruba ayrılmaktadırlar:

  • İDT – İktisadi Devlet Teşekkülü
  • KİK – Kamu İktisadi Kuruluşu

Bu kuruluşlarda çalışan kişiler genel olarak sözleşmeli personel sınıfında değerlendirilir. Bu tür sözleşmeli KİT personelleri devlet memurlarının haklarına benzer bazı haklara da sahip olurlar. Ayrıca sosyal hakları ve iş güvenceleri açısından memur statüsüne de oldukça yakındırlar. Çeşitli görev ve sorumlulukları bulunmaktadır.

KİT sözleşmeli personel ne iş yapar?

KİT sözleşmeli personellerine verilen görevler çalıştıkları kurumlara göre değişkenlik gösterebilmektedir. Ancak genel olarak aldıkları belli başlı görevleri ve sahip oldukları çeşitli haklar şu şekildedir:

  • KİT’in faaliyetlerine göre idari, teknik ya da çeşitli destek hizmetlerinde çeşitli görevler yapabilirler.
  • Çalışma saatleri 1 hafta içinde 40 saat olmak zorundadır.
  • Yıllık izin süreleri hizmet ettikleri süreye göre 1 ay ya da 20 gün olarak belirlenebilir.
  • Sosyal hakları ve fazla mesai durumları bağlı oldukları KHK (Kanun Hükmünde Kararname) ve kurumun yönetmeliklerine göre düzenlenmektedir.
  • KİT sözleşmeli personellerinin sözleşmeleri genel olarak yıllık yapılır.
  • Sözleşmeli personeller kurumların gereksinimlerine göre yönetim kurulu kararı ile işe alınmaktadır.
  • Memuriyete en yakın olan sözleşmeli personel türüdür. Taşeron işçi olarak kabul edilmezler.
  • Sözleşme süreçleri içinde unvanları ya da görev yerleri değişebilmektedir. Bu durumlarda sözleşmeleri baştan düzenlenir.
  • Yapacakları iş ve alacakları görev 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'ye bağlı olarak belirlenmektedir.
  • Elektrik Üretim Anonim Şirketi, Türkiye Kömür İşletmeleri, Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu gibi çeşitli kurumlarda görev yapabilirler.
