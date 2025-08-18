KİT sözleşmeli personel nedir? KİT sözleşmeli personel ne iş yapar?

Kamu İktisadi Teşebbüsü (KİT), uluslararası alanda 'devlet şirketi' olarak da adlandırılmaktadır. Hükûmet adına çeşitli ticari faaliyetleri üstlenen bu yapılar, bir tür tüzel kişilik olarak kabul edilir. Şirketlerin hukuki durumları, devletin doğrudan sahibi olması, düzenli bir hissedar olarak bulunması ya da farklı oranlarda ortaklık göstermesi şeklinde değişebilmektedir. Devletlere ait şirketler genellikle telekomünikasyon, demiryolları, enerji, doğal kaynaklar, stratejik mallar ve hizmetler gibi birçok sektörde faaliyet göstermektedir.

KİT sözleşmeli personel nedir?

Türkiye’de KİT’ler ya da Kamu İktisadi Teşebbüsleri, ilk kez 1961 Anayasası'nda ifade edilmiştir. Kanunlara göre iktisadi devlet teşekkülleri ve kamu iktisadi kuruluşları olmak üzere ikiye ayrılarak sınıflandırılmıştır. KİT’ler kamu faydası için ekonomik faaliyetlerde bulunan devlet kurumları ve kuruluşlarıdır. Bu kuruluşlarda KİT personelleri görev yapmaktadır.

Sözleşmeli personeller olarak isimlendirilmiş olan KİT sözleşmeli personelleri bu kuruluşlarda çeşitli haklarla ve belirli sözleşmeler ile çalışmaktadırlar. Kamu hizmeti sunmakla görevli olurlar. KİT’ler kendi aralarında iki farklı gruba ayrılmaktadırlar:

İDT – İktisadi Devlet Teşekkülü

KİK – Kamu İktisadi Kuruluşu

Bu kuruluşlarda çalışan kişiler genel olarak sözleşmeli personel sınıfında değerlendirilir. Bu tür sözleşmeli KİT personelleri devlet memurlarının haklarına benzer bazı haklara da sahip olurlar. Ayrıca sosyal hakları ve iş güvenceleri açısından memur statüsüne de oldukça yakındırlar. Çeşitli görev ve sorumlulukları bulunmaktadır.

KİT sözleşmeli personel ne iş yapar?

KİT sözleşmeli personellerine verilen görevler çalıştıkları kurumlara göre değişkenlik gösterebilmektedir. Ancak genel olarak aldıkları belli başlı görevleri ve sahip oldukları çeşitli haklar şu şekildedir: