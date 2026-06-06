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Kız alıp verme husumeti kanlı bitti: Baba ve oğlu öldürüldü

Adana'nın Kozan ilçesinde kız alıp verme meselesi nedeniyle 2 yıldır husumetli oldukları şahsın tüfekli saldırısına uğrayan baba ve oğlu hayatını kaybetti.

Kız alıp verme husumeti kanlı bitti: Baba ve oğlu öldürüldü

Olay, Kozan ilçesine bağlı Aydın Mahallesi'nde saat 18.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Ali Ersoy (55) ile oğlu Ömer Ersoy (29) balya yüklü araçla seyir halindeyken E.K.’nın tüfekli saldırısına uğradı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kız alıp verme husumeti kanlı bitti: Baba ve oğlu öldürüldü 1

KIZ ALIP VERME HUSUMETİ KANLI BİTTİ

Ali Ersoy'un olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenirken, ağır yaralanan oğlu Ömer Ersoy ise sağlık ekiplerince ambulansla Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ersoy da, müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

BABA VE OĞLU ÖLDÜRÜLDÜ

Olayın ardından jandarma ekipleri bölgede geniş güvenlik önlemi alırken, saldırıyı gerçekleştirdiği iddia edilen E.K. silahla birlikte gözaltına alındı.
Öte yandan taraflar arasındaki husumetin 2 yıl önce kız alıp verme meselesi nedeniyle başladığı öğrenildi.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
cinayet Adana kavga
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