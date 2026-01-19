HABER

Kız evlattan kaçırılan 1 milyar TL'lik miras! Her yolu denediler ama olmadı

Ankara'da 2020'de hayatını kaybeden iş insanı Zeki Taşdemir'in mirası mahkemeye taşındı. Babasının hiç miras bırakmadığı Medine Akdemir harekete geçerek yargı yoluyla mirasın kendinden kaçırıldığını ispat etti. Emsal bir karara imza atan mahkeme 1 milyar TL'lik mirasta kızın hakkı olduğunu belirterek diğer tapuları iptal etti. Medine Akdemir şimdi de 500 milyon TL'lik akaryakıt istasyonu için harekete geçiyor.

Ufuk Dağ

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde tanınan işadamı Zeki Taşdemir'in 2020'de vefatının ardından başlayan hukuk mücadelesi, miras hakları konusunda emsal bir karara dönüştü. Babasının vefatı sonrası kendisine hiçbir mal bırakılmadığını öğrenen Medine Akdemir, babasına ait çok sayıda taşınmazın ve akaryakıt istasyonunun şüpheli bir şekilde el değiştirdiğini fark edince harekete geçti.

Kız evlattan kaçırılan 1 milyar TL lik miras! Her yolu denediler ama olmadı 1

MALLAR ARACILARLA ERKEK KARDEŞLERE DEVREDİLDİ

Sabah'ta yer alan habere göre tüm malların erkek kardeşlerine devredildiğini kendisinden mal kaçırdığı iddiasıyla yargıya başvurdu. Yargılama sürecinde alınan bilirkişi raporları ve tapu kayıtları, gerçeği gün yüzüne çıkardı.

Mahkeme, Zeki Taşdemir'in sağlığında mal varlığını önce üçüncü şahıslara devrettiğini, bu kişilerin ise kısa süre sonra malları Taşdemir'in oğulları İrfan ve Fethi Taşdemir'e devrettiğini saptadı.

Kız evlattan kaçırılan 1 milyar TL lik miras! Her yolu denediler ama olmadı 2

PAYLAŞMAMAK İÇİN AKRABA EVLİLİĞİ YAPILDI

Dosyanın seyrini değiştiren unsurlardan biri de tanık beyanları oldu. Zeki Taşdemir'in kız kardeşi Kezban Tamer, verdiği ifadede, Zeki Taşdemir'in mallarını "kız çocuğuna vermemek için bölüştürdüğünü" söyledi. Medine Akdemir'in oğlu Turan Akdemir ise ifadesinde dedesinin mal varlığını paylaşmamak için çocuklarını akraba evliği yaptırdığını anlattı.

Kız evlattan kaçırılan 1 milyar TL lik miras! Her yolu denediler ama olmadı 3

"CENAZE TÖRENİNE KATILMADI"

Davalı taraf, "mal kaçırma" iddialarını reddederek dava konusu benzin istasyonları ve taşınmazların ölen babaya değil, kendi emekleri ve ticari faaliyetleriyle edinildiğini savundu.

Yapılan tüm satış ve devirlerin yasal ve gerçek bedeller karşılığında gerçekleştiği belirtilirken, kız evlada yönelik bir ayrımcılık yapılmadığı ileri sürüldü. Savunmada, davacının uzun yıllar babasıyla görüşmediği, aile bağlarının koptuğu ve babasının cenaze törenine dahi katılmadığı iddiasına yer verildi.

1 MİLYARLIK MİRASI KAÇIRDIKLARI TESPİT EDİLDİ

Kahramankazan 2. Asliye Hukuk Mahkemesi, tüm delilleri birlikte değerlendirerek tapuda yapılan toplam değeri 1 milyar lirayı bulan bu işlemlerin, "gerçek bir satış değil, kız evladı mirastan mahrum bırakma amaçlı bir oyun (muvazaa)" olduğu hükmüne vardı.

Kız evlattan kaçırılan 1 milyar TL lik miras! Her yolu denediler ama olmadı 4

TAPULAR İPTAL EDİLDİ

Mahkeme kararıyla birlikte birden fazla taşınmazda davalılar adına olan tapu kayıtları iptal edildi. Taşınmazların 1/3 hissesi Medine Akdemir adına tescil edilirken, kalan hisseler davalılarda bırakıldı.

Karar henüz kesinleşmedi. Tarafların Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'ne istinaf yolu açık.

500 MİLYONLUK İSTASYON İÇİN HAREKETE GEÇEÇECEK

Medine Akdemir, bu kararın ardından akaryakıt istasyonuyla ilgili ayrı bir dava açmaya hazırlanıyor. Yaklaşık 500 milyon lira değerindeki akaryakıt istasyonuna ilişkin yargı sürecinin önümüzdeki dönemde başlaması bekleniyor.

