Kız kardeşinin kafasına silahı böyle dayadı! Pes dedirten gerekçe

Aydın'ın Efeler ilçesinde 20 yaşındaki Murat Ö., kız kardeşi Eylül Ö.'nün kafasına silah dayadı. Tepki çeken görüntülerin ardından harekete geçen ekipler Murat Ö.'yü gözaltına aldı. Murat Ö. ifadesinde şaka mahiyetli eylemi yaptığını ifade ederken, kız kardeş Eylül Ö. ise abisinden şikayetçi olmadı.

Olay, Girne Mahallesi’ndeki bir kafede meydana geldi. Murat Ö., üzerinde taşıdığı tabancayı yanındaki kız kardeşi Eylül Ö’nün başına dayadı. O anlar, kafenin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kız kardeşinin kafasına silahı böyle dayadı! Pes dedirten gerekçe 1

TEPKİ TOPLADI

Görüntülerin sosyal medyada tepki toplamasının ardından Aydın İl Emniyet Müdürlüğü, şüpheli Murat Ö’yü yakalayarak gözaltına aldı.

Kız kardeşinin kafasına silahı böyle dayadı! Pes dedirten gerekçe 2

'ŞAKA' YAPMIŞ

Murat Ö., emniyetteki ilk ifadesinde, kız kardeşine şaka yaptığını, tabancanın kuru sıkı olduğunu ve kendisine ait olmadığını öne sürdü.

Eylül Ö. ise ağabeyinden şikayetçi olmadı.

Murat Ö.’nün emniyetteki işlemlerinin ardından yarın adliyeye sevk edileceği belirtildi.

Kaynak: DHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

