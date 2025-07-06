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Kız yurdunda skandal! İki öğrenci hakkında işlem başlatıldı

Sakarya'da bir kız yurdundan dizüstü bilgisayarlarından yetişkin film açan iki kız bu görüntüleri sosyal medya hesaplarından paylaştı. Görüntüler kısa sürede yayıldı ve tepki çekti. Ekiplere harekete geçerek iki kız öğrenciyi belirledi ve haklarında adli işlem başlatıldı.

Kız yurdunda skandal! İki öğrenci hakkında işlem başlatıldı

Sakarya'da bir kız yurdunda uygunsuz film açarak sosyal medyada paylaşan 2 kız öğrenci hakkında adli işlem başlatıldı.

Kız yurdunda skandal! İki öğrenci hakkında işlem başlatıldı 1

GÖRÜNTÜLER TEPKİ ÇEKTİ

Sakarya'da bir kız yurdunda dizüstü bilgisayar vasıtasıyla uygunsuz içerik izlenirken çekilmiş görüntüler, sosyal medyada paylaşıldı. Büyük tepkilere sebep olan paylaşım sonrasında polis ekipleri harekete geçti. Yapılan çalışmalar neticesinde söz konusu paylaşımı yurtta kalan 2 kız öğrencinin gerçekleştirdiği belirlenirken haklarında adli işlem başlatıldı.Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Sakarya paylaşım
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