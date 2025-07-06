Kız yurdunda skandal! İki öğrenci hakkında işlem başlatıldı

Sakarya'da bir kız yurdunda uygunsuz film açarak sosyal medyada paylaşan 2 kız öğrenci hakkında adli işlem başlatıldı.

GÖRÜNTÜLER TEPKİ ÇEKTİ

Sakarya'da bir kız yurdunda dizüstü bilgisayar vasıtasıyla uygunsuz içerik izlenirken çekilmiş görüntüler, sosyal medyada paylaşıldı. Büyük tepkilere sebep olan paylaşım sonrasında polis ekipleri harekete geçti. Yapılan çalışmalar neticesinde söz konusu paylaşımı yurtta kalan 2 kız öğrencinin gerçekleştirdiği belirlenirken haklarında adli işlem başlatıldı.Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır