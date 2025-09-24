HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Kızılırmak’ta kadın cesedi bulundu

Nevşehir’de Kızılırmak Nehri'nde kadın cesedi bulundu. Cesedin 51 yaşındaki H.S.’ye ait olduğunu öğrenildi. Kadının cenazesi, otopsi yapılmak üzere Avanos Devlet Hastanesi Morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kızılırmak’ta kadın cesedi bulundu

Edinilen bilgiye göre, Avanos ilçesinde Kızılırmak kenarında yürüyen vatandaş ırmak içinde bir ceset gördü. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi alırken, ekipler köprü üzerinden inceleme yaptı.

Kızılırmak’ta kadın cesedi bulundu 1

SU İÇERİSİNDE BULUNDU KIYIYA ÇIKARTILDI

Avanos Cumhuriyet Savcısının talimatıyla botla Kızılırmak’a giren itfaiye ekipleri su içinde bulunan şahsı kıyıya çıkarttı. Burada sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde kadının hayatını kaybettiği belirlendi.

Kızılırmak’ta kadın cesedi bulundu 2

CENAZESİ MORGA KALDIRILDI

Cesedin 51 yaşındaki H.S.’ye ait olduğunu öğrenildi. Kadının cenazesi, otopsi yapılmak üzere Avanos Devlet Hastanesi Morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(İHA)

24 Eylül 2025
24 Eylül 2025

Bugün neler oldu? İşte günün öne çıkan haberleri...

Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Manisa'da 3 firari şahıs aynı evde yakalandıManisa'da 3 firari şahıs aynı evde yakalandı
Macron, İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ile görüştüMacron, İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ile görüştü
Anahtar Kelimeler:
Kızılırmak Nevşehir ceset
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.