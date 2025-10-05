HABER

Kızın anlattıklarını duyan ailesi dükkanı bastı! Meydan dayağı sonrası gözaltı

İğrenç olayın adresi bu kez Bursa oldu. Petshopa giden küçük bir kız çocuğu dükkandan çıktıktan sonra ailesine giderek tacize uğradığını anlattı. Öfkeli aile dükkana giderek önce dükkanda ardından meydanda işletmeciyi darbetti. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.

Bursa’da iddiaya göre, petshopta çalışan bir kişi, alışveriş için gelen küçük yaştaki bir kız çocuğuna tacizde bulundu. Durumu öğrenen aile işletmeyi basıp, dükkan sahibini darbetti. O anlar kameraya yansıdı.

Kızın anlattıklarını duyan ailesi dükkanı bastı! Meydan dayağı sonrası gözaltı 1

KIZ DURUMU AİLESİNE ANLATTI

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Çırpan Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre petshopta çalışan bir kişi, işletmeye gelen kız çocuğunu taciz etti. İşletmeden ayrılan kız, durumu ailesine bildirdi.

Kızın anlattıklarını duyan ailesi dükkanı bastı! Meydan dayağı sonrası gözaltı 2

MEYDAN DAYAĞI YEDİ

Öfkeyle iş yerine gelen çocuğun yakınları, işletme sahibiyle tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken, şüpheli sokak ortasında meydan dayağı yedi.

Kızın anlattıklarını duyan ailesi dükkanı bastı! Meydan dayağı sonrası gözaltı 3

EKİPLERDEN GÖZALTI

O anlar kameraya yansırken, olay yerine gelen polis ekipleri, şahısları gözaltına aldı.

Kızın anlattıklarını duyan ailesi dükkanı bastı! Meydan dayağı sonrası gözaltı 4


Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
Gözaltı Bursa cinsel taciz
