Kızını yanlışlıkla vurdu, aynı silahla intihar etti! Baba öldü, kızı ağır yaralı

Kocaeli'de akılalmaz olay. Aile içi tartışmanın büyümesi üzerine silahını çıkaran baba yanlışıkla kızını vurdu. Kızı kanlar içinde yere yığılırken baba hemen ardından aynı silahla kendi kafasına sıkarak intihar etti. Baba hayatını kaybetti, kızı ise ağır yaralı olarak ameliyata alındı.

Kocaeli’nin Çayırova ilçesinde aile içinde çıkan tartışma korkunç bir şekilde sonuçlandı. Tartışma sırasında yanlışlıkla kızını vuran baba, aynı silahla intihar etti.

KIZI KANLAR İÇİNDE YERE YIĞILDI

Olay, saat 22.00 sıralarında Atatürk Mahallesi 323. Sokak üzerindeki 2 katlı bir evde meydana geldi. İddiaya göre, Muzaffer Yıldız (60) henüz bilinmeyen nedenle evinde ailesiyle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine tabancasını çıkaran Yıldız, iddiaya göre yanlışlıkla kızı Meltem Yıldız’a ateş etti. Merminin karnına isabet ettiği Meltem Yıldız, kanlar içinde yere yığılırken, baba Muzaffer Yıldız aynı silahı başına dayayarak ateş etti.

BABA HAYATINI KAYBETTİ, KIZI AĞIR YARALI

Silah seslerini duyan ev sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan baba Muzaffer Yıldız, Gebze’deki özel bir hastaneye; karnından yaralanan kızı Meltem Yıldız ise Gebze Fatih Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Muzaffer Yıldız, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kızı Meltem Yıldız’ın ise ameliyata alındığı öğrenildi.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

İntihar Kocaeli silah aile
