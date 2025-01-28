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  4. Kızlarından birini serumuna ilaç enjekte edip, diğerini sırtından vurarak öldürmüştü! Kan donduran olayda yeni detaylar

Kızlarından birini serumuna ilaç enjekte edip, diğerini sırtından vurarak öldürmüştü! Kan donduran olayda yeni detaylar

28.01.2025 17:35
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Şanlıurfa'da Serap Yamaca’nın oturdukları dairede kızları İsmet Ada ve Nida Yamaca’yı (8) öldürüp intihar ettiği olaya ilişkin ayrıntılar ortaya çıkmaya başladı. Yamaca’nın kızlarından İsmet Ada’yı sırtından vurduğu, soğuk algınlığı şikayeti bulunan Nida’nın ise serumuna ilaç enjekte ettiği belirtildi.

Kızlarından birini serumuna ilaç enjekte edip, diğerini sırtından vurarak öldürmüştü! Kan donduran olayda yeni detaylar

Olay, dün saat 14.00 sıralarında Ali Baba Mahallesi'ndeki 11 katlı binanın 7'nci katında meydana geldi. Kısa süre önce eşinden boşandığı öğrenilen Serap Yamaca, altınlarını komşusuna emanet ettikten sonra dairesine döndü. Bir süre sonra daireden silah sesi duyan komşular, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Ekipler eve girdiklerinde Serap Yamaca ve büyük kızı İsmet Ada Yamaca’yı kanlar içinde yerde, küçük kız Nida Yamaca’yı ise kolunda serum takılı halde hareketsiz buldu. Serap ve İsmet Ada Yamaca'nın hayatını kaybettiğini belirlendi. Hastaneye kaldırılan Nida Yamaca da kurtarılamadı.

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ŞİDDETLİ GEÇİMŞİZLİK YAŞAYAN EŞİYLE AİLELERDEN HABERSİZ BOŞANMIŞLAR

Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde bilgi işlem görevlisi olarak çalışan Serap Yamaca’nın cenazesi, tamamlanan otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi. Serap Yamaca, Yeni Asri Mezarlığı'nda öğle namazı sonrası toprağa verildi. Uzun süredir eşi İsmail Yamaca ile şiddetli geçimsizlik yaşadığı ve ailelerinden habersiz şekilde boşandıkları öğrenilen Serap Yamaca'nın olay günü erkek kardeşini arayarak altınlarını komşusuna emanet ettiğini söylediği belirtildi.

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Psikolojik sorunlar yaşadığı iddia edilen Yamaca’nın, tabancayla büyük kızı İsmet Ada Yamaca’yı sırtına ateş ederek öldürdüğü, ardından soğuk algınlığı şikayeti olan küçük kızı Nida’nın serumuna ilaç enjekte edip yaşamına son verdiği öğrenildi.

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İKİ KARDEŞ YAN YANA DEFNEDİLDİ

Kız kardeşlerin cenazeleri ise otopsi işlemlerinin ardından baba İsmail Yamaca’ya teslim edildi. Muhasebeci olan baba, eski eşinin cenazesine katılmazken, kızları ise Hazreti Aişe Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Bediüzzaman Aile Mezarlığı’nda yan yana toprağa verildi.

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Kaynak: DHABu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
Şanlıurfa katliam
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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Allah kimseyi şeytana uydurmasin ..yazık günah o iki masum cana ..sen anne olmuşsun ama vicdan sahibi bir insan olamamissin .toprağın altında o masum iki yavrunun vebalini cehennemi yaşayarak vereceksin iki dünya hayatinida yaktın .bütün sorunlardan kurtuldugunu sanıyorsun ama asıl sorunu kabrinde goreceksin zaten
bakamiyorsan iki masum cana nasıl kiyiyorsun ..Allah herkese önce vicdan sonrada şeytanın her türlü oyunundan uzak eylesin ..iki masum yavruyu öldürdün bütün dertler bittimi .anne olmuşsun ama vicdan sahibi olamamissin .kabir azabin senin dertlerinden daha fazla olacak
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