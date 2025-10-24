KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman, Meclis'te yemin etti

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) yeni Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Cumhuriyet Meclisi’nde düzenlenen törenle ant içerek, görevine başladı. KKTC Cumhuriyet Meclis Başkanı Ziya Öztürkler tarafından karşılanan Erhürman, meclise girişinde askeri birliği selamladı.

Tufan Erhürman, daha sonra Meclis Genel Kurul Salonu'na gelerek, ant içti. Erhürman, yemin metninde, “Devletin varlığını ve bağımsızlığını, yurdun ve halkın bölünmez bütünlüğünü, halkın kayıtsız ve şartsız egemenliğini koruyacağıma, hukukun üstünlüğüne demokratik, laik ve sosyal hukuk devleti Atatürk ilkelerine bağlı kalacağıma, halkımın refah ve mutluluğu için çalışacağıma, her yurttaşın insan haklarından ve temel hak ve özgürlüklerden yararlanması ülküsünden ve anayasa ve yasalara bağlılıktan ayrılmayacağıma Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni yüceltmek ve üzerime aldığım görevi tarafsızlıkla yerine getirmek için bütün gücümle çalışacağıma namusum ve şerefim üzerine ant içerim” ifadelerini kullandı.

Erhürman'ın yemin etmesinin ardından salonda İstiklal Marşı okunurken, törene Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, KKTC Başbakanı Ünal Üstel, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, bürokratlar, siyasetçiler ve diğer davetliler katıldı.

CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI YILMAZ, ERHÜRMAN’A BAŞARILAR DİLEDİ

Yemin törenine katılan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “19 Ekim’de gerçekleştirilen seçimlerle birlikte Kıbrıs Türk halkı, bir kez daha demokratik olgunluğunu ve yerleşmiş devlet geleneğini ortaya koymuştur. Bu vesileyle, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı görevini devralan Sayın Tufan Erhürman’ı tebrik ediyor, görevinde başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.

Görev süresi boyunca ülkesine değerli hizmetlerde bulunan 5’inci Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a da teşekkür eden Yılmaz, “Edindiği birikim ve tecrübe ile ülkesine hizmet etmeyi sürdüreceğine inanıyorum. Anavatan ve garantör Türkiye olarak, Kıbrıs Türk halkının huzur, refah ve kalkınmasına yönelik gayretlere katkıda bulunmaya; Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin her alanda güçlenmesi için yakın iş birliğimizi sürdürmeye devam edeceğiz” açıklamasında bulundu.



Kaynak: DHA