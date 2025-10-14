HABER

KKTC Cumhuriyet Meclisi, iki devletli çözüm önerisini kabul etti

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhuriyet Meclisi, "Kıbrıs Sorununa İki Devletli Çözüm" konulu karar önerisini oy çokluğuyla kabul etti. Genel Kurulda söz alan ana muhalefet CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman ise karara tepki gösterdi.

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu'nda daha önce komiteden geçen "Kıbrıs Sorununa İki Devletli Çözüm" konulu karar önerisi için oylama yapıldı.

Genel Kurulda oylanan karar önerisi, iktidardaki Ulusal Birlik Partisi (UBP), Demokrat Parti (DP) ve Yeniden Doğuş Partisi ile Lefkoşa Bağımsız Milletvekili Hasan Tosunoğlu'nun verdiği 29 oy ile kabul edildi.

Ana muhalefet Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) milletvekilleri oylamaya katılmadı.

Genel Kurul toplantısında konuşan KKTC Başbakanı Ünal Üstel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu’nda KKTC’nin tanınması yönünde yaptığı çağrıları hatırlatarak, "KKTC’nin bir halkı ve bir devleti vardır. Biz, ana vatanımız Türkiye Cumhuriyeti’nin destekleriyle bugünlere geldik." ifadelerini kullandı.

Federasyon görüşmelerinde Rumların tavizler verilmesine rağmen anlaşmaya yanaşmadıklarına dikkati çeken Üstel, "Avrupa’nın göbeğinde Bosna Hersek’te yaşananları hepimiz biliyoruz. BM Güvenlik Konseyi kararı olmamasına rağmen bugün yüze yakın ülke Bosna Hersek'i tanımaktadır. Gazze’deki ateşkesi biliyoruz. Yaklaşık 157 ülke Filistin’i BM kararı, Güvenlik Konseyi kararı olmadan tanımaktadır." diye konuştu.

ANA MUHALEFET KARARA TEPKİLİ

Genel Kurulda söz alan ana muhalefet CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman da Kıbrıs konusunda Türk halkının ortaklık hakkından vazgeçmeyeceğini vurgulayarak, "Kıbrıs sorunuyla ilgili bir kararın seçime beş gün kala alındığı tarihte görülmedi. Meclis, seçim maksadıyla kullanılacak bir enstrüman değildir." dedi.

Erhürman, kararın Cumhuriyet Meclisi'ne değil Hükümet'e ait olduğunu savunarak, ne Türkiye'nin ne de önceki cumhurbaşkanlarının Kıbrıs Türk halkını azınlık haline getirecek bir görüşmede bulunduğunu söyledi.

"KIBRIS SORUNUNA İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜM" KONUSUNDA KARAR ÖNERİSİ

Cumhuriyet Meclisi'nde oy çokluğu ile kabul edilen "Kıbrıs Sorununa İki Devletli Çözüm" konusundaki karar önerisi metninde şu ifadelere yer verildi:

"KKTC'ye yönelik haksız siyasi, ekonomik ve sosyal izolasyonların kaldırılması için çalışılması, KKTC'nin uluslararası alanda tanınması ve tanıtılması yönündeki çabaların hızlandırılması, 'iki devletli' uzlaşının Kıbrıs'ta gerçek ve kalıcı barışın temelini teşkil ettiğinin uluslararası topluma anlatılması. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi, dünyadaki gelişmeleri ve değişmekte olan dengeleri göz önünde bulundurarak, birlik ve beraberlik içinde olunması, ana vatan Türkiye ile sıkı bir çalışma içine girilmesi halinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin bir an önce bu hedeflere ulaşabileceğine inanmaktadır."

Öneride, KKTC'nin Türk Devletleri Teşkilatı'na (TDT) tam üyeliği de hedefler arasında yer alırken, Cumhuriyet Meclisi ile Kıbrıs Türk halkının, Türkiye Cumhuriyeti’nin Kurucusu Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün "Bağımsızlık benim karakterimdir" vizyonuna bağlı olduğu vurgulandı. (AA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
