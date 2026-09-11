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KKTC'deki gemi faciasında yeni görüntü ortaya çıktı: O anları çekip ailesine göndermiş

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Girne açıklarında batan "Filo Jet" gemi faciasında kaybolan Özgür Gönül'ün olay sırasında kaydederek ailesiyle paylaştığı ve soruşturma dosyasına giren görüntüye ulaşıldı. Görüntüde geminin sol kızağının kırık olduğu anlar yer aldı.

KKTC'deki gemi faciasında yeni görüntü ortaya çıktı: O anları çekip ailesine göndermiş

KKTC'nin Girne açıklarında 30 Ağustos'ta meydana gelen Filo Jet gemi faciasına ilişkin yürütülen soruşturma devam ederken, batan gemide kaybolan Özgür Gönül'ün olay sırasında çektiği görüntü ortaya çıktı.

KKTC deki gemi faciasında yeni görüntü ortaya çıktı: O anları çekip ailesine göndermiş 1

Gönül'ü ailesine gönderdiği görüntüde, geminin sol kızağının kırık olduğu ve içeride büyük panik yaşandığı anlar yer aldı.

KKTC deki gemi faciasında yeni görüntü ortaya çıktı: O anları çekip ailesine göndermiş 2

GÖRÜNTÜ, MAHKEME TUTANAKLARINA GEÇTİ

Filo Jet gemi faciasına ilişkin soruşturmada tutuklu bulunan 9 zanlı, bugün Girne Kaza Mahkemesi'ne çıkarılmıştı. Mahkeme, zanlıların 7 gün daha tutuklu kalmasına karar vermişti.

KKTC deki gemi faciasında yeni görüntü ortaya çıktı: O anları çekip ailesine göndermiş 3

O ANLARI VİDEOYA ÇEKİP AİLESİNE GÖNDERMİŞ

Mahkemede soruşturmayla ilgili bulguları paylaşan Polis Müfettiş Muavini Mannaş, halen kayıp olan yolculardan birinin olay sırasında ailesine gönderdiği video kaydının da soruşturma dosyasına girdiğini açıklamıştı.

Söz konusu görüntüde geminin kızağının kırık olduğunun görüldüğünü belirten Mannaş, video kaydının bilirkişi incelemesine gönderildiğini mahkemeye aktarmıştı.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
gemi kaza kktc Girne
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