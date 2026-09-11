KKTC'deki gemi faciasında yeni görüntü ortaya çıktı: O anları çekip ailesine göndermiş

KKTC'nin Girne açıklarında 30 Ağustos'ta meydana gelen Filo Jet gemi faciasına ilişkin yürütülen soruşturma devam ederken, batan gemide kaybolan Özgür Gönül'ün olay sırasında çektiği görüntü ortaya çıktı.

Gönül'ü ailesine gönderdiği görüntüde, geminin sol kızağının kırık olduğu ve içeride büyük panik yaşandığı anlar yer aldı.

GÖRÜNTÜ, MAHKEME TUTANAKLARINA GEÇTİ

Filo Jet gemi faciasına ilişkin soruşturmada tutuklu bulunan 9 zanlı, bugün Girne Kaza Mahkemesi'ne çıkarılmıştı. Mahkeme, zanlıların 7 gün daha tutuklu kalmasına karar vermişti.

O ANLARI VİDEOYA ÇEKİP AİLESİNE GÖNDERMİŞ

Mahkemede soruşturmayla ilgili bulguları paylaşan Polis Müfettiş Muavini Mannaş, halen kayıp olan yolculardan birinin olay sırasında ailesine gönderdiği video kaydının da soruşturma dosyasına girdiğini açıklamıştı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Girne açıklarında meydana gelen gemi kazasında kaybolan Özgür Gönül'ün, gemi batmadan önce ailesine gönderdiği video ortaya çıktı



Görüntüde geminin sol kızağının kırık olduğu anlar yer aldı. pic.twitter.com/MHGbiZDYH3 — Mynet (@mynet) September 11, 2026

Söz konusu görüntüde geminin kızağının kırık olduğunun görüldüğünü belirten Mannaş, video kaydının bilirkişi incelemesine gönderildiğini mahkemeye aktarmıştı.

Kaynak: İHA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır