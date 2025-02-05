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  4. Klarnetli, kemanlı tıraş keyfi: Bursa’da berber dükkanında bir dansöz eksik

Klarnetli, kemanlı tıraş keyfi: Bursa’da berber dükkanında bir dansöz eksik

05.02.2025 14:57
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Sedef Karatay Sedef Karatay İçerik Editörü
05.02.2025 14:57
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Bursa'da bir berber, tıraş olmayı, adeta bir eğlenceye dönüştürmüş. Müşterileri, keman, klarnet ve darbuka eşliğinde tıraş etmeye başlamış. Canlı müzikli ortam, salonun atmosferini bir anda değiştirmiş müşteriler önce şaşırsa da sonrasında bakın ne demişler…

Berberin sahibi, geleneksel tıraşın rutininden sıkılan müşterileri için değişik bir şeyler yapmak istemiş ve olanlar olmuş.

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CANLI MÜZİKLİ TIRAŞ KEYFİ

Keman, klarnet ve darbuka eşliğinde tıraş olmaya gelen müşteriler berbere ilk girince şaşırdım dese de “güzel bir ortam oldu şu an insanın traş olunca canı sıkılmıyor” diyerek düşüncelerini dile getirdiler.

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SOSYAL MEDYA YORUMLARI GÜLDÜRDÜ

Salonun popülerliği, sosyal medyada da hızla yayıldı.

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Bir kullanıcı, “Saç + sakal 500 TL, müzikli olursa 700 TL, dansözlü 1000 TL. Yüklü ödeme yaparken tepki minimuma inmesi için güzel çözüm,” diye yazarken, bir başkası da, “Bende bir kesime 1000 TL alsam, dansöz bile oynatırım,” diyerek esprili bir dille fiyatlara vurgu yaptılar.

Bir diğer kullanıcı ise, “Bizimki de başka berbere gidince trip atıyor,” diyerek, sitem etti.

Anahtar Kelimeler:
Berber Keman Klarnet Bursa
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