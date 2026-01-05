Bitlis’in Hizan ilçesinde rahatsızlanan KOAH hastası ambulans helikopterle hastaneye sevk edildi.

Edinilen bilgilere göre, Bozpınar köyü Ölçülü mezrasında yaşayan KOAH hastası Şakir Şişman’ın (65) solunum sıkıntısı yaşaması üzerine yakınları 112 Acil Çağrı Merkezi’ni aradı. Yapılan değerlendirmenin ardından bölgeye bölgeye yönlendirilen ambulans helikopterle Tatvan Devlet Hastanesi’ne getirilen Şişman, burada tedavi altına alındı. Hastanın durumunun kontrol altında tutulduğu öğrenildi.

Kaynak: İHA