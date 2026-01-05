HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

KOAH hastası ambulans helikopterle hastaneye sevk edildi

Bitlis’in Hizan ilçesinde rahatsızlanan KOAH hastası ambulans helikopterle hastaneye sevk edildi.Edinilen bilgilere göre, Bozpınar köyü Ölçülü mezrasında yaşayan KOAH hastası Şakir Şişman’ın (65) solunum sıkıntısı yaşaması üzerine yakınları 112 Acil Çağrı Merkezi’ni aradı.

KOAH hastası ambulans helikopterle hastaneye sevk edildi

Bitlis’in Hizan ilçesinde rahatsızlanan KOAH hastası ambulans helikopterle hastaneye sevk edildi.

KOAH hastası ambulans helikopterle hastaneye sevk edildi 1

Edinilen bilgilere göre, Bozpınar köyü Ölçülü mezrasında yaşayan KOAH hastası Şakir Şişman’ın (65) solunum sıkıntısı yaşaması üzerine yakınları 112 Acil Çağrı Merkezi’ni aradı. Yapılan değerlendirmenin ardından bölgeye bölgeye yönlendirilen ambulans helikopterle Tatvan Devlet Hastanesi’ne getirilen Şişman, burada tedavi altına alındı. Hastanın durumunun kontrol altında tutulduğu öğrenildi.

KOAH hastası ambulans helikopterle hastaneye sevk edildi 2

Kaynak: İHA

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
"Ormanın hayaleti" vaşak görüntülendi"Ormanın hayaleti" vaşak görüntülendi
Hızını alamayan araç kavşakta başka bir araca çarptıHızını alamayan araç kavşakta başka bir araca çarptı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Bitlis
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Kapıdağ Yarımadası'nda kaybolan Elif Kumal'dan günler sonra acı haber

Kapıdağ Yarımadası'nda kaybolan Elif Kumal'dan günler sonra acı haber

Binaları kentsel dönüşüme girecek olanlar dikkat: 15 günlük süre sonunda ev satışa çıkabilir

Binaları kentsel dönüşüme girecek olanlar dikkat: 15 günlük süre sonunda ev satışa çıkabilir

Okan Buruk Trabzonspor maçı öncesi ayrılık haberini verdi! O isimler gitti

Okan Buruk Trabzonspor maçı öncesi ayrılık haberini verdi! O isimler gitti

Şikayet yağdı: Bedri Usta hakkında flaş karar

Şikayet yağdı: Bedri Usta hakkında flaş karar

500 bin sosyal konutta 14 ilin kura tarihleri belli oldu

500 bin sosyal konutta 14 ilin kura tarihleri belli oldu

Ruslar beğenmeyince eğitim alıp kendi işini kurdu: 8 ülkeye satıyor

Ruslar beğenmeyince eğitim alıp kendi işini kurdu: 8 ülkeye satıyor

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.