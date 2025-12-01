Kocaeli 01 Aralık Pazartesi Hava Durumu! Kocaeli'de hava durumu nasıl olacak?

Kocaeli'de 1 Aralık 2025 Pazartesi günü hafif sağanak yağmurlar bekleniyor. Gün boyunca en düşük sıcaklık 6.7°C olacak. En yüksek sıcaklık ise 12°C civarında tahmin ediliyor. Nem oranı %91 seviyelerinde seyrederken, rüzgar hızı 6.1 km/saat olarak ölçülüyor. Gün doğumu saati 08:05, gün batımı ise 17:33 olarak hesaplandı.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında belirgin bir değişiklik yaşanmayacak. 2 Aralık Salı günü, hava sıcaklıkları 5°C ile 14°C arasında değişecek. Artan bulutlarla birlikte bir hava durumu öngörülüyor. 3 Aralık Çarşamba günü, güneşli ve parçalı bulutlu bir hava hakim olacak. Sıcaklıklar 6°C ile 16°C arasında seyredecek. 4 Aralık Perşembe günü bulutlu ve güneşli bir hava bekleniyor. Sıcaklıklar 8°C ile 18°C düzeyinde olacak. 5 Aralık Cuma günü ise yüksek bulutlar arasından güneş görünecek. Sıcaklıklar 10°C ile 18°C arasında değişecek. 6 Aralık Cumartesi günü bulutlu bir hava var. Sıcaklıklar 10°C ile 16°C arasında kalacak. 7 Aralık Pazar günü yer yer sağanaklar öngörülüyor. Azalan yağmurlar 8°C ile 12°C arasında sıcaklıklarla etkili olacak.

Bu dönemde hava koşullarının değişken olabileceğini unutmamalısınız. Planlarınızı yaparken esnek olmanız faydalı olacaktır. Yağmurlu günlerde dışarı çıkarken şemsiye almanız iyi bir fikir. Su geçirmez giysilerle ıslanmaktan korunabilirsiniz. Sıcaklıkların 5°C ile 18°C arasında değişmesi nedeniyle kat kat giyinmek önemlidir. Hava koşullarına uygun kıyafetler seçmek rahatlığınızı artıracaktır. Rüzgar hızı 6.1 km/saat civarında olacak. Bu durum genellikle rahatsız edici değil. Rüzgarlı günlerde daha sağlam şemsiyeler tercih edebilirsiniz. Nem oranının yüksek olduğu günlerde nefes alabilen kumaşlardan yapılmış giysiler giyinmek önemlidir. Bol su içmek vücudunuzun su dengesini koruma konusunda yardımcı olur. Gün doğumu ve batımı saatlerini bilmek, gün ışığından faydalanmanızı sağlar. Planlarınızı buna göre ayarlamak iyi bir strateji olacaktır.