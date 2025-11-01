HABER

Kocaeli 01 Kasım Cumartesi hava durumu! Kocaeli'de hava durumu nasıl olacak?

Kocaeli'de 1 Kasım 2025 Cumartesi için hava durumu, ilçelerde benzer sıcaklık aralıklarıyla 14°C ila 24°C arasında seyredecek. Gün boyunca az bulutlu ve güneşli hava bekleniyor. Önümüzdeki günlerde sıcaklıkların 22°C civarında kalması öngörülüyor. Özellikle 5 Kasım'da beklenen yağmur nedeniyle şemsiye bulundurmakta fayda var. Değişen hava koşullarına karşı hazırlıklı olmak, sağlığınızı korumanıza yardımcı olacak. İşte detaylar...

Kocaeli 01 Kasım Cumartesi hava durumu! Kocaeli'de hava durumu nasıl olacak?

Kocaeli'de 1 Kasım 2025 Cumartesi günü hava koşulları, ilçelerde benzer özellikler gösteriyor. İzmit, Çayırova, Kartepe ve Gebze'de hava sıcaklıkları 14°C ile 24°C arasında. Gün boyunca az bulutlu ve güneşli hava bekleniyor. Nem oranları %76 ile %93 aralığında. Rüzgar hızları ise 1.6 km/saat ile 10.7 km/saat arasında ölçülüyor. Gün doğumu saat 07:30 ile 07:33 arasında. Gün batımı ise 17:55 ile 17:58 arasında gerçekleşecek.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında bazı değişiklikler bekleniyor. 2 Kasım Pazar günü, hava sıcaklıkları 22°C civarında olacak. Açık hava koşullarının devam etmesi öngörülüyor. 3 Kasım Pazartesi günü, hava biraz bulutlanacak. Sıcaklıklar yine 22°C civarında kalacak. 4 Kasım Salı günü, bulutlanma artacak. Sıcaklıklar 19°C civarına düşecek. 5 Kasım Çarşamba günü, yağmur ve çisenti olacağı tahmin ediliyor. Sıcaklıklar ise 17°C civarında olacak. 6 Kasım Perşembe günü, hava bulutlu kalacak. Sıcaklıklar 19°C civarında hissedilecek. 7 Kasım Cuma günü, hava tekrar az bulutlu ve güneşli olacak. Sıcaklık 18°C civarında olacak.

Bu dönemde hava koşullarındaki değişikliklere hazırlıklı olmalısınız. Özellikle 5 Kasım Çarşamba günü, beklenen yağmur nedeniyle şemsiye almanız faydalı. Hava sıcaklıklarındaki düşüşlere karşı kat kat giyinmekte yarar var. Nem oranı yüksek günlerde alerjik reaksiyonlara dikkat edin. Gerekirse antihistaminik kullanmalısınız. Rüzgar hızları düşük olsa da, ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmalısınız. Hava durumunu düzenli olarak takip etmek sağlığınızı korur.

