Kocaeli 02 Eylül Salı Hava Durumu! Kocaeli'de hava durumu nasıl olacak?

Kocaeli'de 2 Eylül 2025 Salı günü hava durumu açık ve güneşli olacak.

Kocaeli 02 Eylül Salı Hava Durumu! Kocaeli'de hava durumu nasıl olacak?
Hazar Gönüllü

Kocaeli'de 2 Eylül 2025 Salı günü hava durumu açık ve güneşli olacak. Gün boyunca hava sıcaklığının 30°C civarında olması bekleniyor. Nem oranı %50 civarında kalacak. Rüzgar hızı ise 9.4 km/saat olarak tahmin ediliyor. Gün doğumu saati 06:29, gün batımı saati ise 19:31'dir.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarının benzer şekilde devam etmesi öngörülüyor. 3 Eylül Çarşamba günü hava sıcaklığının 30°C, 4 Eylül Perşembe günü 31°C, 5 Eylül Cuma günü ise 28°C civarında olması bekleniyor. Nem oranı ve rüzgar hızında önemli bir değişiklik olmayacak.

Sıcak ve güneşli hava koşullarında, özellikle öğle saatlerinde dışarıda vakit geçireceklerin güneş ışınlarından korunması önemlidir. Şapka, güneş gözlüğü ve koruyucu kıyafetler, güneşin zararlı etkilerinden korunmaya yardımcı olacaktır. Ayrıca, bol su tüketimi ve hafif, terletmeyen kıyafetler tercih edilmesi, sıcak havalarda rahatlık sağlar. Dışarıda uzun süre kalacakların, güneşin en yoğun olduğu saatlerde yani 10:00-16:00 arasında gölge alanlarda bulunmaları veya güneşten korunmaları önerilir.

Sıcak hava koşullarında, özellikle yaşlıların, çocukların ve kronik rahatsızlığı olanların daha dikkatli olması gerekmektedir. Açık hava etkinlikleri planlayanların, hava koşullarını göz önünde bulundurarak aktivitelerini düzenlemesi faydalı olacaktır. Gerektiğinde ara vermek de önemlidir.

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Kocaeli
