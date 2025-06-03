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Kocaeli 03 Haziran Salı hava durumu! Kocaeli'de hava durumu nasıl olacak?

Kocaeli 03 Haziran Salı hava durumuna göre, sabah saatlerinde sıcaklık 24°C, gece ise 15°C civarında olacak.

Kocaeli 03 Haziran Salı hava durumu! Kocaeli'de hava durumu nasıl olacak?
Sedef Karatay

Kocaeli'de 3 Haziran 2025 Salı günü hava durumu genellikle açık ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklıkları 24°C civarında, gece sıcaklıkları ise 15°C civarında seyredecek. Bu sıcaklıklar, Haziran ayının ortalama değerlerine yakındır. Bölgenin tipik iklim koşullarını yansıtmaktadır.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında belirgin bir değişiklik beklenmiyor. 4 Haziran Çarşamba günü, gündüz sıcaklıkları 24°C, gece sıcaklıkları ise 15°C civarında olacak. Yağmurlu bir hava bekleniyor. 5 Haziran Perşembe günü, hava sıcaklıkları gündüz 24°C, gece 15°C olacak ve açık bir hava öngörülüyor. 6 Haziran Cuma günü, gündüz sıcaklıkları yine 24°C, gece sıcaklıkları ise 15°C olacak. Parçalı bulutlu bir hava bekleniyor. 7 Haziran Cumartesi günü, gündüz sıcaklıkları 24°C, gece 15°C civarında olacak ve yağmurlu bir hava öngörülüyor. 8 Haziran Pazar günü, gündüz sıcaklıkları 24°C, gece 16°C olacak. Bulutlu bir hava bekleniyor.

Bu dönemde hava koşullarının değişkenlik gösterebileceğini unutmamak önemlidir. Yağmurlu günlerde dışarı çıkarken yanınıza şemsiye veya yağmurluk almanız faydalı olacaktır. Gündüz ve gece sıcaklıklarının farklılık gösterebileceğini göz önünde bulundurun. Kat kat giyinmek ve gerektiğinde üzerinizi değiştirmek konforunuzu artıracaktır. Sıcak günlerde bol su içmeyi unutmayın. Ayrıca, güneş ışınlarından korunmak için uygun kıyafetler giymek de önemlidir. Bu şekilde, Kocaeli'de Haziran ayının ilk haftasında karşılaşabileceğiniz hava koşullarına hazırlanabilir ve günlük aktivitelerinizi daha rahat planlayabilirsiniz.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Kocaeli
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